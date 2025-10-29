Sinner e Mbappé insieme a Parigi nel ristorante di Verratti

Parigi si accende per il Masters 1000 e tra i protagonisti più attesi c’è Jannik Sinner , reduce dal trionfo di Vienna che gli ha regalato 500 punti preziosi nel ranking ATP. Il suo debutto parigino è previsto contro Zizou Bergs , ma a poche ore dalla partita un episodio fuori dal campo ha già fatto impazzire i fan.

Sinner e Mbappé nel ristorante di Marco Verratti

Il tennista è stato infatti avvistato in un ristorante di Parigi insieme a Kylian Mbappé, l’attaccante francese ora al Real Madrid. L’incontro tra i due - immortalato in uno scatto diventato subito virale - ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi sui social. La foto mostra Sinner e Mbappé sorridenti nello stesso locale parigino, una trattoria italiana di proprietà di Marco Verratti frequentata da molti volti noti dello sport. Per Mbappé, Parigi è casa; per Sinner, invece, è un palcoscenico di prestigio dove continuare a scrivere la sua storia nel tennis.

In poche ore, l’immagine ha fatto il giro del web, simbolo dell’unione tra due icone della nuova generazione sportiva mondiale. Entrambi giovani, talentuosi e già protagonisti assoluti nei rispettivi sport, Sinner e Mbappé incarnano la determinazione e la classe che conquistano pubblico e media.

Giusé Trattoria, il ristorante di Verratti a Parigi

Sinner e Mbappé si sono incontrati a Giusé Trattoria, un ristorante italiano situato nel quartiere Fauburg, a due passi dall'Arc du Triomphe. Il locale è stato aperto 25 anni fa da Giuseppe Mancuso, originario di Oppido Lucano. Oggi i proprietari sono i figli Gregory e Sebastian. E negli scorsi anni si è aggiunto il calciatore Marco Verratti: "Veniva sempre a mangiare qui quando aveva voglia di italiano e siamo diventati amici. Quando mio padre è venuto a mancare Marco ha voluto supportare l'azienda", hanno spiegato i proprietari del locale. Qui spesso si raduna tutta la squadra del Paris Saint-Germain per festeggiare le vittorie in campo e in passato più di una volta è stato ospite Leo Messi, che non ha mai nascosto di apprezzare la cucina italiana.