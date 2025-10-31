Sinner scontento, rimprovera la panchina: il gesto verso Cahill non passa inosservato

Momento di tensione tra Jannik Sinner e il suo box durante il match di quarti di finale del Masters 1000 di Parigi contro Ben Shelton. Il tennista azzurro è stato protagonista di un avvio in salita, caratterizzato soprattutto da qualche incertezza a livello fisico, ma con il passare del match è salito di livello tanto da incassare il primo set per 6-3. Anche nel secondo è riuscito a portarsi avanti, strappando la battuta all'americano. Proprio dopo aver ottenuto il break, però, Sinner ha avuto un passaggio a vuoto e per la prima volta ha perso la battuta, permettendo all'avversario di accorciare le distanze. In quell'esatto frangente, il tennista italiano si è avvicinato al suo angolo e ha dato vita a un severo rimprovero che in tanti non hanno mancato di sottolineare.