Sinner scontento, rimprovera la panchina: il gesto verso Cahill non passa inosservato
Momento di tensione tra Jannik Sinner e il suo box durante il match di quarti di finale del Masters 1000 di Parigi contro Ben Shelton. Il tennista azzurro è stato protagonista di un avvio in salita, caratterizzato soprattutto da qualche incertezza a livello fisico, ma con il passare del match è salito di livello tanto da incassare il primo set per 6-3. Anche nel secondo è riuscito a portarsi avanti, strappando la battuta all'americano. Proprio dopo aver ottenuto il break, però, Sinner ha avuto un passaggio a vuoto e per la prima volta ha perso la battuta, permettendo all'avversario di accorciare le distanze. In quell'esatto frangente, il tennista italiano si è avvicinato al suo angolo e ha dato vita a un severo rimprovero che in tanti non hanno mancato di sottolineare.
Cos'è successo tra Sinner e il suo angolo
Dopo la pausa per il cambio campo, Jannik si è avvicinato al box di fronte ai membri del team per posare l'asciugamano e ne ha approfittato per parlare con le persone presenti nel suo box. In particolare le telecamere hanno indugiato su Darren Cahill, molto coinvolto nel match tanto da gridare spesso consigli all'azzurro, soprattutto sul suo modo di stare in campo. Non è stato possibile cogliere l'intera conversazione, tuttavia è apparso evidente come Sinner non fosse soddisfatto del sostegno ricevuto dal suo team. A suo avviso, infatti, Vagnozzi e gli altri avrebbero dovuto farsi sentire un po' di più, specialmente in un momento così delicato del match. Il discorso di Jannik è quindi terminato con un sonoro "Alé", pronunciato ad alta voce sia per incitare sé stesso sia per invitare il suo box a fare altrettanto.