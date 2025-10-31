Sinner, il colpo assurdo contro Shelton lascia di stucco anche Bertolucci: "Un conto è arrivarci..."

Sul cemento indoor non c'è storia. Jannik Sinner è il miglior giocatore nel circuito ATP e continua a dimostrarlo a suon di vittorie. Quella ottenuta ai danni di Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi è stata la venticinquesima consecutiva su questa superficie e gli ha consentito di approdare in semifinale nel torneo parigino per la prima volta in carriera. Nonostante la stanchezza si sia fatta sentire a tratti, Sinner è stato protagonista di un'altra notevole prova di forza che ha rafforzato il suo status di favorito per il titolo. Al di là del comodo 6-3 6-3 in un'ora e 9 minuti di gioco, ciò che ha stupito di Jannik sono state le sue fiammate. Una in particolare, nel secondo set, ha stregato Paolo Bertolucci, impegnato in telecronaca su Sky Sport al fianco di Elena Pero.