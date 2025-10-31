Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Sinner, il colpo assurdo contro Shelton lascia di stucco anche Bertolucci: "Un conto è arrivarci..."

Durante il quarto di finale del Masters 1000 di Parigi, una giocata di Jannik ha entusiasmato l'ex tennista italiano: ecco cosa ha detto in telecronaca
2 min
Tagsjannik sinnerben sheltonMasters 1000 Parigi

Sul cemento indoor non c'è storia. Jannik Sinner è il miglior giocatore nel circuito ATP e continua a dimostrarlo a suon di vittorie. Quella ottenuta ai danni di Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi è stata la venticinquesima consecutiva su questa superficie e gli ha consentito di approdare in semifinale nel torneo parigino per la prima volta in carriera. Nonostante la stanchezza si sia fatta sentire a tratti, Sinner è stato protagonista di un'altra notevole prova di forza che ha rafforzato il suo status di favorito per il titolo. Al di là del comodo 6-3 6-3 in un'ora e 9 minuti di gioco, ciò che ha stupito di Jannik sono state le sue fiammate. Una in particolare, nel secondo set, ha stregato Paolo Bertolucci, impegnato in telecronaca su Sky Sport al fianco di Elena Pero.

Il commento di Bertolucci alla magia di Sinner

Durante il secondo set, Sinner si è reso protagonista di una giocata sensazionale che ha suscitato numerosi applausi da parte del pubblico ed è stata condivisa a più riprese anche sui social. Un colpo che non ha lasciato indifferente neppure Paolo Bertolucci, il quale in tono stupito si è lasciato andare a un'esclamazione piuttosto eloquente. "Prenderla si può anche fare, però poi metterla lì è un altro conto" ha detto l'ex giocatore italiano, che durante tutta la partita non ha lesinato commenti positivi nei confronti di Sinner, il quale ha oggettivamente disputato un match di alto livello e messo a segno svariati punti da capogiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

