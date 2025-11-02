Becker svela: "Sinner? Prima di Cahill potevo allenarlo io, ma gli ho detto..."

Boris Becker e Jannik Sinner avrebbero potuto lavorare insieme. A svelare il retroscena è stato l'ex tennista tedesco, che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e, tra i temi affrontati, ha parlato proprio della possibilità di diventare l'allenatore di Sinner . "Credevo fosse un segreto dato che non ne ho mai parlato. Ma è vero" ha spiegato Becker , per poi svelare qualche dettaglio in merito all'opportunità di ricoprire il ruolo di coach dell'azzurro: "Era l'inizio del 2022 e nel giro di due mesi sarebbe arrivata la sentenza di Londra. Per quel motivi dissi a Jannik di non potermi prendere l'impegno perché non sapevo come sarebbe andata a finire . Tuttavia non volevo lasciarlo a piedi, perciò gli feci alcuni nomi. Uno di questi era quello di Darren Cahill , che a mio avviso è il migliore".

Il racconto shock sull'esperienza in carcere

Il peggio sembra finalmente essere alle spalle per Becker, che negli ultimi anni ha vissuto delle esperienze particolarmente difficili. Ad esempio nel 2022, quando ha trascorso otto mesi in una prigione di Londra dopo essere stato condannato per bancarotta fraudolenta. "Due volte ho avuto paura di morire" ha confessato il tedesco, ripercorrendo quei momenti bui. "Stavo tornando dal refettorio quando ho visto che nella cella di un mio amico c'era una nuova persona. Gli ho chiesto cosa ci facesse lì, ma lui ha iniziato a urlarmi contro e a venirmi addosso. Per fortuna sono arrivate 7-8 persone a proteggermi e a riportarmi in cella. Me la sono vista davvero brutta, ero molto scosso. Poco dopo scoprii che questo ragazzo aveva ucciso due persone quando aveva 18 anni. Il carcere è un posto duro e con regole proprie. Le persone non hanno idea di ciò che succede: non sono le guardie a gestire le prigioni bensì i detenuti".