Quando torna in campo Sinner dopo la vittoria a Parigi

In seguito al trionfo nel Masters 1000 francese, Jannik è atteso da un ultimo impegno in stagione: ecco quale sarà il suo prossimo torneo
2 min
jannik sinner

Dopo i crampi accusati a Shanghai nel match contro Griekspoor, Jannik Sinner non ha più perso una partita. Campione a Riyadh (Arabia Saudita), dove si è giocato il Six Kings Slam, l'azzurro si è regalato una splendida doppietta sul cemento indoor europeo. Prima ha trionfato a Vienna, tornando a sollevare un trofeo già alzato nel 2023. Poi ha sfatato il tabù Parigi, laureandosi campione di un Masters 1000 che storicamente gli aveva regalato poche soddisfazioni. Pressoché ingiocabile su una superficie come il cemento indoor, dove ha raggiunto quota 26 successi di fila, Sinner ha vinto il titolo a Parigi senza perdere neppure un set. Nessun patema neppure in finale contro un altro specialista come il canadese Felix Auger-Aliassime, battuto per 6-4 7-6.

Quando torna in campo Sinner

La stagione è ormai prossima a volgere al termine, ma Sinner è atteso ancora da un ultimo sforzo. Nella settimana dal 3 all'8 novembre - in cui andranno in scena gli ATP 250 di Metz e Atene - ovviamente non giocherà. Sarà invece protagonista a Torino dal 9 al 16 novembre per le ATP Finals, dove proverà a difendere - davanti al pubblico di casa - il titolo conquistato dodici mesi fa. Jannik si presenterà in Piemonte da chiaro favorito, ma trattandosi di un torneo che richiama gli otto migliori giocatori del 2025, non si può parlare di un compito agevole.

Tutte le news di Sinner

