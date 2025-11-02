Quando torna in campo Sinner dopo la vittoria a Parigi

Dopo i crampi accusati a Shanghai nel match contro Griekspoor, Jannik Sinner non ha più perso una partita. Campione a Riyadh (Arabia Saudita), dove si è giocato il Six Kings Slam, l'azzurro si è regalato una splendida doppietta sul cemento indoor europeo. Prima ha trionfato a Vienna, tornando a sollevare un trofeo già alzato nel 2023. Poi ha sfatato il tabù Parigi, laureandosi campione di un Masters 1000 che storicamente gli aveva regalato poche soddisfazioni. Pressoché ingiocabile su una superficie come il cemento indoor, dove ha raggiunto quota 26 successi di fila, Sinner ha vinto il titolo a Parigi senza perdere neppure un set. Nessun patema neppure in finale contro un altro specialista come il canadese Felix Auger-Aliassime, battuto per 6-4 7-6.