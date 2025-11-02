Sinner, un portafortuna speciale: il cartello di un piccolo fan, ecco cosa c'è scritto

Non è un segreto che Jannik Sinner sia uno dei tennisti più amati dai tifosi sparsi in giro per il mondo. Vincitore del premio "Fan's Favourite" nel 2024, in ogni torneo che gioca è sempre accompagnato da un tifo importante. Questa stessa situazione si è verificata a Parigi dove, dopo una serie di risultati non particolarmente entusiasmanti, nel 2025 è finalmente riuscito a mettere insieme una serie di vittorie e regalarsi l'accesso alla finale . Ingiocabile sul cemento indoor, nel corso di tutta la settimana i suoi incontri andati in scena presso La Defense Arena sono stati caratterizzati da una cornice di pubblico non indifferente e da svariati cartelloni e scritte a suo sostegno. In vista dell'atto conclusivo del torneo, l'amore dimostrato dai fan parigini nei confronti di Sinner non è mutato . Lo dimostra un simpatico episodio che si è verificato a poche ore dal match.

Cosa c'è scritto sul cartello di un fan per Sinner

Borsone in spalla, zaino in mano e cappuccio in testa. Jannik è arrivato in mattinata presso l'impianto dove poche ore dopo sarebbe sceso in campo per la finale contro Felix Auger-Aliassime. L'accoglienza è stata quella degna di un ex numero uno al mondo, con tanti tifosi - piccoli e non - che lo hanno acclamato a gran voce nella speranza di ottenere un autografo. Sinner ovviamente si è fermato per dedicare del tempo ai suoi fan, firmando una serie di palline, e poi si è diretto all'interno dell'arena per prepararsi all'appuntamento. Non è passato inosservato il cartello che un piccolo fan gli ha dato per augurargli buona fortuna. "Jannik sei il mio eroe del tennis. Sinner = Winner" recita la scritta. L'azzurro l'ha preso in mano e ha voluto portarlo con sé a mo' di portafortuna in vista dell'ultimo match del torneo.