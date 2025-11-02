Sinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero
Jannik Sinner ha sconfitto Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha conquistato il quinto titolo del suo 2025. Seconda affermazione consecutiva sul cemento indoor per l'azzurro, che sette giorni prima si era laureato campione nell'ATP 500 di Vienna. Così facendo, Sinner ha scavalcato Carlos Alcaraz nel ranking ATP - riprendendosi il numero 1 - e ha ribadito il suo status di favorito in vista delle ATP Finals di Torino. Se il torneo di Parigi ha parlato italiano, però, il merito non è stato solamente di Jannik. Anche il trofeo riservato al vincitore è stato infatti ideato da un artista italiano, Lucio Fanti.
Il significato dietro il trofeo
L'opera si chiama "Albero di Fanti" proprio in onore del suo creatore e rappresenta una sorta di albero genealogico del torneo. Al designer italiano l'idea è venuta ruotando di 90 gradi - casualmente - un foglio con il tabellone del torneo. La forma ricordava proprio quella di un albero con i rami che va espandendosi verso l'alto. Per questo motivo ha pensato che fosse una bella trovata quella di incidere i nomi dei giocatori sui rami, rispecchiando il tabellone. In questo modo, ogni albero può essere una testimonianza del passato. Va da sé che il trofeo non è lo stesso per ogni anno, bensì vengono incisi sui rami i nomi dei giocatori che hanno partecipato alla singola edizione.