Sinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero

Jannik Sinner ha sconfitto Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha conquistato il quinto titolo del suo 2025. Seconda affermazione consecutiva sul cemento indoor per l'azzurro, che sette giorni prima si era laureato campione nell'ATP 500 di Vienna. Così facendo, Sinner ha scavalcato Carlos Alcaraz nel ranking ATP - riprendendosi il numero 1 - e ha ribadito il suo status di favorito in vista delle ATP Finals di Torino. Se il torneo di Parigi ha parlato italiano, però, il merito non è stato solamente di Jannik. Anche il trofeo riservato al vincitore è stato infatti ideato da un artista italiano, Lucio Fanti.