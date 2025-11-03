Esibizione Sinner-Alcaraz in Corea, ufficiale: ecco quando si gioca, il calendario è troppo fitto

Habemus datam. Sono arrivate importanti novità in merito alla partita di esibizione che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz disputeranno a Incheon, in Corea del Sud . I due giocatori avevano annunciato lo scorso 22 ottobre che all'inizio del 2026 sarebbero volati in Oriente per prendere parte alla serie di esibizioni chiamata "Hyundai Card Super Match", già celebre per aver attirato in Corea del Sud alcuni tra i più grandi protagonisti dello sport internazionale, come ad esempio Roger Federer e Pete Sampras. Jannik e Carlos lo avevano reso noto tramite un post sui social, condividendo il messaggio "See you in Korea". L'unico aspetto logistico da definire era la data . Per i due giocatori la stagione finirà infatti a novembre ( per Sinner con le ATP Finals, per Alcaraz con le Finals di Coppa Davis ), ma già a gennaio si ripartirà con l'Australian Open. Gli organizzatori l'hanno però finalmente ufficializzata.

Sinner-Alcaraz in Corea: quando si gioca

L'appuntamento con il tanto atteso incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è per sabato 10 gennaio. I due giocatori torneranno dunque a sfidarsi per un match d'esibizione dopo la finale del Six Kings Slam a Riyadh, in Arabia Saudita, ma soprattutto inaugureranno insieme la propria stagione. Entrambi non prevedono infatti di disputare alcun torneo ufficiale prima dell'Australian Open. Saranno dunque protagonisti in Corea del Sud per questa sfida e appena otto giorni dopo si ritroveranno a Melbourne per l'Happy Slam. Non sono anzi mancate polemiche sull'incontro Sinner-Alcaraz dato che, negli ultimi tempi, molti tennisti - Carlos compreso - si erano lamentati a più riprese di come il calendario fosse eccessivamente fitto. Nonostante tutto, Jannik e lo spagnolo sono riusciti a trovare una data per il loro confronto in Corea e promettono di regalare spettacolo ai 15.000 spettatori che la Incheon Inspire Arena può ospitare.