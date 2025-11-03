Velasco difende Sinner sul no alla Davis: "Non stiamo a sindacare..."

Velasco difende Sinner

Intervenuto a margine della cerimonia per i Collari d’Oro, il ct della nazionale femminile di pallavolo è apparso quasi restio a dire la sua. "Non è giusto stare a sindacare" ha detto. "Non è una squadra, bensì un giocatore individuale, quindi saprà prendere le sue decisioni". Infine, Velasco ha concluso riassumendo: "La mia opinione è che non la voglio dare". Non poteva poi mancare un commento sul momento di forma che sta vivendo lo sport italiano, anche grazie a un campione del calibro di Jannik Sinner: "Sta alla grande, tutti gli sport hanno fatto passi in avanti. Solamente nel calcio stiamo attraversando un momento così. I momenti negativi però esistono e si risolveranno. Poi per andare al Mondiale c'è bisogno di giocatori forti”.