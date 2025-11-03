Luis Enrique e il paragone con Sinner in conferenza stampa: "Il Psg prende esempio da lui per un motivo"
PARIGI (FRANCIA) - "Come facciamo per rimanere al top? Solo i grandi come Sinner e Alcaraz possono farlo". Così l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, paragona - in conferenza stampa - i campioni d'Europa in carica al tennista azzurro, tornato numero uno del ranking mondiale dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi. Alla vigilia del big match contro il Bayern Monaco in Champions League, l'allenatore spagnolo poi aggiunge: "Perché Sinner e Alcaraz restano al top? Perché competono tra di loro per continuare a migliorare, proprio come faremo noi contro il Bayern Monaco".
Luis Enrique: "Bayern Monaco forte ma siamo pronti. Su Dembélé..."
"Il Bayern? Sono una squadra molto forte, conosciamo le difficoltà del match e siamo pronti. Domani, al Parco dei Principi, con i nostri tifosi e quell'atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione", sottolinea Luis Enrique che poi non fuga i dubbi sulla titolarità di Dembélé, alle prese con un fastidio muscolare: "Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto, anche se non so per quanto tempo resterà in campo".