Luis Enrique e il paragone con Sinner in conferenza stampa: "Il Psg prende esempio da lui per un motivo"

PARIGI (FRANCIA) - " Come facciamo per rimanere al top? Solo i grandi come Sinner e Alcaraz possono farlo". Così l'allenatore del Paris Saint-Germain , Luis Enrique , paragona - in conferenza stampa - i campioni d'Europa in carica al tennista azzurro , tornato numero uno del ranking mondiale dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi . Alla vigilia del big match contro il Bayern Monaco in Champions League , l'allenatore spagnolo poi aggiunge: " Perché Sinner e Alcaraz restano al top? Perché competono tra di loro per continuare a migliorare, proprio come faremo noi contro il Bayern Monaco ".

Luis Enrique: "Bayern Monaco forte ma siamo pronti. Su Dembélé..."

"Il Bayern? Sono una squadra molto forte, conosciamo le difficoltà del match e siamo pronti. Domani, al Parco dei Principi, con i nostri tifosi e quell'atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione", sottolinea Luis Enrique che poi non fuga i dubbi sulla titolarità di Dembélé, alle prese con un fastidio muscolare: "Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto, anche se non so per quanto tempo resterà in campo".