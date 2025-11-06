Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner e i Pinguini Tattici Nucleari: l'incontro speciale a Torino

Jannik incontra la band dopo l'allenamento in vista delle Finals: sorrisi e saluti prima dei "debutti"
1 min

Dopo l’allenamento di rifinitura in vista delle Nitto ATP Finals di Torino, Jannik Sinner ha avuto un incontro davvero speciale: quello con i Pinguini Tattici Nucleari, la band che, insieme a Max Pezzali, aprirà ufficialmente la settimana del grande tennis con il Grand Opening Show. Il video pubblicato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel mostra il numero uno al mondo sorridente e rilassato mentre scambia qualche battuta con i membri del gruppo. Un momento di leggerezza e simpatia, tra due eccellenze italiane che, in campi diversi, rappresentano il talento e la passione del nostro Paese.

Sinner e i Pinguini Tattici Nucleari a Torino

Alla fine dell’incontro, non sono mancati gli auguri reciproci: i Pinguini hanno fatto il loro “in bocca al lupo” a Sinner per il debutto sul campo, mentre Jannik ha ricambiato con un incoraggiamento per la loro esibizione live che aprirà la grande festa torinese.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner si dà al golf prima delle Atp FinalsAtp Finals, quando scende in campo Sinner
Unisciti alla community