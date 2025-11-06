Sinner e i Pinguini Tattici Nucleari: l'incontro speciale a Torino

Dopo l’allenamento di rifinitura in vista delle Nitto ATP Finals di Torino, Jannik Sinner ha avuto un incontro davvero speciale: quello con i Pinguini Tattici Nucleari, la band che, insieme a Max Pezzali, aprirà ufficialmente la settimana del grande tennis con il Grand Opening Show. Il video pubblicato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel mostra il numero uno al mondo sorridente e rilassato mentre scambia qualche battuta con i membri del gruppo. Un momento di leggerezza e simpatia, tra due eccellenze italiane che, in campi diversi, rappresentano il talento e la passione del nostro Paese.