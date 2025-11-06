Sinner arriva a Torino con una supercar da urlo: ecco quanto costa l'auto personalizzata e in edizione limitata
"Sono sempre stato patito delle automobili, meno male che ho solo due parcheggi a Monaco. Quando ho fatto i primi soldi, volevo comprare una macchina specifica ma il mio manager, Alex Vittur, mi ha detto: 'No! Tu questa non te la compri, perché hai 18 anni: dove vuoi andare?'. Meno male che ho avuto e ho una persona del genere vicino a me, perché sennò diventa tutto troppo. Ora inizio a capire". Jannik Sinner ammette ancora una volta la sua passione per le supercar belle, costose e veloci nella recente intervista concessa a Sky prima dell’inizio delle Atp Finals di Torino. Ed è proprio il suo arrivo nel capoluogo piemontese ad attirare tutti i riflettori su di sé e sulla sua Audi nera da oltre 250mila euro. Impossibile non notarlo, esattamente come quando lo scorso anno fece il suo ingresso all'Unipol Arena di Bologna per sostenere i compagni impegnati in Coppa Davis: "Me la sono fatta un po’ modificare… È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi scarico e rifletto". Non è un caso se nel suo garage ci sono anche una Ferrari, una Porsche e un'Alfa Romeo.
L'Audi da oltre 250mila euro di Jannik Sinner
Per avere la sua nuovissima Audi RS6 ABT Legacy Edition, il tennista numero 1 al mondo ha dovuto aspettare più di un anno. La sua targa è rigorosamente monegasca e la sua supercar è realizzata in edizione limitata (su una sua fiancata campeggia la scritta "One of 200"), oltre ad essere personalizzata secondo le sue richieste specifiche: assetto ribassato e dettagli interni dedicati per un upgrade da oltre 100.000 euro, più 11.500 solo per l’installazione. Il bolide è equipaggiato con un motore V8 biturbo da 760 CV e 980 Nm di coppia, oltre a un kit aggiuntivo con dettagli in fibra di carbonio e cerchi in lega da 22 pollici, con uno 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e velocità massima di 300 km/h.