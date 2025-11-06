Sinner arriva a Torino con una supercar da urlo: ecco quanto costa l'auto personalizzata e in edizione limitata

"Sono sempre stato patito delle automobili, meno male che ho solo due parcheggi a Monaco. Quando ho fatto i primi soldi, volevo comprare una macchina specifica ma il mio manager, Alex Vittur, mi ha detto: 'No! Tu questa non te la compri, perché hai 18 anni: dove vuoi andare?'. Meno male che ho avuto e ho una persona del genere vicino a me, perché sennò diventa tutto troppo. Ora inizio a capire". Jannik Sinner ammette ancora una volta la sua passione per le supercar belle, costose e veloci nella recente intervista concessa a Sky prima dell’inizio delle Atp Finals di Torino. Ed è proprio il suo arrivo nel capoluogo piemontese ad attirare tutti i riflettori su di sé e sulla sua Audi nera da oltre 250mila euro. Impossibile non notarlo, esattamente come quando lo scorso anno fece il suo ingresso all'Unipol Arena di Bologna per sostenere i compagni impegnati in Coppa Davis: "Me la sono fatta un po’ modificare… È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi scarico e rifletto". Non è un caso se nel suo garage ci sono anche una Ferrari, una Porsche e un'Alfa Romeo.