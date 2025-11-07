Atp Finals, Sinner-Alcaraz già danno spettacolo: l'allenamento mai visto nemmeno nell'era dei "Big Three" 

Un’altra pagina di storia. Si può scrivere anche solo con un semplice allenamento. La sana rivalità, che contempla anche un’amicizia portata all’estremo. Sinner e Alcaraz oggi si allenano insieme, alla vigilia delle Nitto Atp Finals, definito da Jannik il torneo più importante dell’anno. Tutti sognano di vedere l’ennesimo e ultimo capitolo del Sincaraz 2025. In palio c’è non solo il trofeo, ma anche il numero uno nel ranking. Di solito in questi casi si nascondono le carte al rivale, invece Sinner e Alcaraz hanno deciso addirittura di condividere il campo di allenamento.

Uno spettacolo mai visto

Uno spettacolo così non si era mai visto ai tempi dei “Big Three”. Djokovic, Federer e Nadal non si allenavano insieme. Sinner e Alcaraz sono scesi in campo alle 11 e ci resteranno fino alle 13: un’ora sul campo degli sponsor per un riscaldamento approfondito tra volée, servizi e risposte e tutto il resto del repertorio. A seguire un’ora sul Centrale, il teatro delle grandi sfide, dove andrà in scena almeno un vero e proprio set. Per assistere all'allenamento bisognava acquistare un biglietto, dai 20 euro per la Galleria Est ai 35 euro per la Tribuna Est. Quando Jannik è arrivato, Carlos era già nella sua panchina con il team che gli stava fasciando la caviglia. Saluti di rito, poi Sinner ha chiesto qualche consiglio ad Alcaraz sul golf. Clima molto disteso e sereno. Maglietta nera e pantaloncini bianchi Alcaraz, maglia verde, pantaloncini e cappellino blu Sinner.

Che ovazione sul Centrale per Sinner e Alcaraz

Alle 12 puntuale l'ingresso sul campo centrale, accolto dall'ovazione del pubblico al grido di "Sinner, sinner". Qualche minuto di scambi e poi è iniziato un primo set di allenamento. Non c'è in palio nulla, ma la concentrazione è altissima. Per la cronaca, Sinner se l'è aggiudicato 6-3. Dopo pochi minuti, la seduta è finita e Jannik come al solito si è fermato a lungo per firmare autografi e scattare foto con i tanti tifosi impazziti per lui. Alcaraz invece ha lanciato alcune palline sugli spalti, prendendosi l'applauso del pubblico. Prima di lasciare il campo, Sinner e Alcaraz si sono scattati un selfie destinato a diventare storico. Nel frattempo, in campo erano già entrati Zverev e De Minaur, che avevano l'allenamento in programma dalle 13 alle 14.