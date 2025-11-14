Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Venus Williams esalta Sinner: "È strepitoso, incendiario! Vi farà divertire. Grazie a lui..."

Le parole della campionessa statunitense in occasione della presentazione del calendario Pirelli 2026: i dettagli
3 min
TagsVenus Williamssinner

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - "Jannik Sinner è on fire, incendiario, strepitoso e lo sarà per parecchio tempo, con lui vi divertirete un mondo". Sono le parole di Venus Williams, 45enne campionessa statunitense, scelta dal fotografo norvegese Solve Sundsbo tra le donne di talento del calendario Pirelli 2026 presentato a Praga. La campionessa californiana prosegue poi nell'elogio al fuoriclasse azzurro: "Mi rende ancora più felice - prosegue Venus - che grazie a Sinner il tennis sia tornato così popolare, è davvero un bel traguardo", dichiara Venus ai media italiani presenti all'evento.

Venus Williams prepara il ritorno in campo: "Le sfide sono il sale della mia vita"

La 'Venere Nera' annuncia anche il ritorno in campo: "A gennaio, una follia. Mi sto allenando tutti i giorni, ma è la mia vita e il solo pensiero di tornare in azione mi carica. Riprendo dalla Nuova Zelanda dove ho tanti bei ricordi. Le sfide sono il sale della mia vita, ne sono ossessionata, ogni palla anche in allenamento per me è da colpire come se fosse il punto. Ora, parliamone, - dice con compiaciuta ironia - ho vinto Wimbledon e ho fatto il calendario Pirelli, what else?". Nello scatto per 'The Cal' interpreta il fuoco e la foto di Sundsbo la propone in due versioni: con le fiamme nella testa e circondata dalle fiamme. "Mi ci ritrovo, è un elemento giusto per me, un po' meno trovare le posizioni per fare gli scatti, ammetto di non essere flessibile, avrei dovuto fare un anno di stretching prima. Andrà meglio per il prossimo calendario!", sottolinea la Williams tra le risate.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

