Sinner e Laila Hasanovic sempre più innamorati: spunta l'anello e si scatena il gossip

La presenza di Laila Hasanovic nel box di Jannik Sinner ormai non è più una notizia. Dopo la curiosità delle sue prime apparizioni sugli spalti per seguire i match del campione azzurro, ormai è scontato vederla in tribuna: d'altronde i due sono fidanzati. Presente nelle ultime uscite, in particolare a Vienna - dove Jannik l'ha anche ringraziata in occasione della cerimonia di premiazione -, non poteva mancare a Torino per le ATP Finals , l'ultimo appuntamento dell'anno nonché il più importante dopo i quattro Slam. Spesso inquadrata dalle telecamere , la modella danese ha ricevuto i complimenti da parte di numerosi fan per via della sua eleganza. Tuttavia di recente si è parlato soprattutto di una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram .

Sinner-Laila, spunta l'anello

Poco dopo il successo di Jannik ai danni di Ben Shelton nel terzo e ultimo match della fase a gironi presso l'Inalpi Arena, Laila Hasanovic ha condiviso sui social un'immagine che non è passata inosservata. Lo scatto cattura la sua mano destra e sul dito medio spicca un anello. "I dettagli" ha scritto la ragazza, taggando poi un rinomato brand danese. C'è chi ha subito pensato a una questione di sponsor, con l'azienda che potrebbe aver mandato il gioiello alla modella in cambio di pubblicità, come avviene di consueto con i personaggi che vantano un gran seguito sui social. Allo stesso tempo, c'è chi ha ipotizzato magari un regalo da parte di Jannik Sinner. D'altronde poco tempo fa Laila Hasanovic ha festeggiato il compleanno - spegnendo le candeline proprio in Alto Adige - e chissà che il campione azzurro non possa aver scelto un anello come regalo.