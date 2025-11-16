Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Spalletti elogia Sinner: "Ogni partita è un pezzo di storia del tennis. Con Alcaraz carezze e mazzate..."

Le parole dell'allenatore della Juventus prima della finale tra i due alle Atp Finals di Torino: ecco cosa ha detto
2 min
TagsSpallettisinnerFinals

Una settimana piena di tennis per Luciano Spalletti. Venerdì l'accoglienza ala Continassa per Lorenzo Musetti, suo corregionale e grande tifosi dei bianconeri. Domenica la finale delle Atp Finals all'Inalpi Arena. L'allenatore della Juventus ne ha approfittato del weekend di pausa con le nazionali in campo per assistere all'ennesimo episodio della rivalità che sta caratterizzando il tennis degli ultimi anni, Sinner contro Alcaraz. Spalletti non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'altoatesino e l'ha ribadita ai microfoni di Sky Sport prima della partita: "Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno", ha affermato.

Spalletti, le parole su Sinner

Spalletti ha poi continuato: "Venire a vederlo è crearsi la possibilità di dire ‘Io c’ero’. Gli ho sempre visto fare cose futuristiche e più qualitative, anche all’interno dello stesso torneo". Infine sulla rivalità con Alcaraz: "Carezze e mazzate allo stesso tempo. Sfida infinita e bellissima, molto bello vedere come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è di livello incredibile, ha una resistenza incredibile. Ma mi piace più Jannik e sono qui per tifare lui".

Tutte le news di Sinner

