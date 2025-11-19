Ma Sinner e Alcaraz sono davvero amici? La rivelazione del New York Times fa chiarezza sul rapporto

La finale delle ATP Finals di Torino - l'ennesima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - ha riacceso una discussione relativa al rapporto tra i due, stuzzicando la curiosità di molti fan. L'azzurro e lo spagnolo sono i due migliori giocatori al mondo ed è normale che la relazione che c'è tra loro non sia paragonabile a quella con gli altri tennisti, banalmente anche per le parole al miele che spendono a vicenda in occasione delle tante cerimonie di premiazione. "Vedo più te che la mia famiglia" aveva scherzato Alcaraz al termine della finale dello US Open , ad esempio. Nonostante i sorrisi, le risate e il buon sangue che scorre tra i due , Carlos e Jannik non hanno ripetuto altro che frasi di circostanza quando gli sono state poste - anche in maniera piuttosto insistente - domande in merito alla loro presunta amicizia . A fare il punto della situazione, fornendo un interessante punto di vista, è stato il New York Times , che è andato a fondo nella vicenda ed è riuscito a fare chiarezza sul rapporto tra i due giocatori, dando la tanto attesa risposta.

Sinner e Alcaraz sono amici?

Dopo aver ripercorso quanto accaduto all'Inalpi Arena al termine della finale - da un lato Sinner entusiasta del trionfo e di aver battuto Carlos quantomeno sul "suo" cemento indoor, dall'altro Alcaraz già con la testa al prossimo confronto con Jannik e a una nuova strategia da attuare - nell'articolo del NYT si legge: "Qui risiede il continuo psicodramma al centro di questa rivalità tra due giocatori che sono amichevoli ma non necessariamente amici. La loro rivalità è diventata una specie di gioco del gatto e del topo nel tennis. Uno dei due vince qualcosa di importante; l'altro capisce il perché e cerca il limite. Proprio quando il tennis pensava di addentrarsi in un territorio inesplorato dopo il dominio dei Big Three, è tornato al punto in cui si trovava all'incirca tra il 2005 e il 2010".

Secondo il quotidiano statunitense, dunque, il rispetto reciproco che c'è tra i due non va per forza scambiato per amicizia. Non tanto perché ci sia dell'antipatia nascosta tra Jannik e Carlos, bensì perché la posizione in cui si trovano non lascia troppo spazio ai sentimenti. Quando scendono in campo per affrontarsi, Sinner e Alcaraz sono chiamati a essere spietati poiché si spingono al limite a vicenda e anche la minima incertezza potrebbe costare cara. Approcciare una sfida pensando che dall'altra parte della rete ci sia un amico potrebbe dunque essere controproducente. Ciò ovviamente non vuol dire che il loro rapporto resterà così per tutta la carriera - basti pensare a com'è evoluto quello tra Roger Federer e Rafa Nadal - tuttavia, specialmente in uno sport individuale come il tennis e per due giocatori con una lunga carriera davanti, è difficile che l'amicizia riesca a prevalere sulla sana competizione.