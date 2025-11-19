Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Sinner comincia le vacanze dopo il trionfo alle Finals: gioca a golf in un hotel (blindatissimo) sul lago di Garda

Il tennista azzurro si sta ricaricando in vista della prossima stagione: che partirà con gli Australian Open
1 min

Sono iniziate le vacanze per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, fresco vincitore delle Nitto Atp Finals, ha staccato la spina dopo un anno molto intenso e ricco di soddisfazioni. Dopo aver portato a casa il trofeo a Torino, il numero due della classifica Atp ha scelto il lago di Garda per iniziare a rilassarsi e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, che inizierà nel 2026 con l'Open d'Australia. 

Sinner, l'allenamento con Molinari sul green

Sinner ha scelto uno dei resort più lussioni e blindati a Salò: una struttura che vanta 99 camere e oltre 130 tipi di piante differenti, oltre a una spa di 1.900 mq. Il tennista altoatesino è accompagnato dalla famiglia e dalla fidanzata Laila Hasanovic. Si è recato poi al Royal Park I Roveri, in compagnia di Edoardo Molinari, campione di Ryder Cup, che all’interno del golf torinese gestisce l’accademia che porta il suo nome. Sinner si è cimentato anche con il Golf, testando le sue abilità sul green.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

