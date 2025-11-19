Sinner comincia le vacanze dopo il trionfo alle Finals: gioca a golf in un hotel (blindatissimo) sul lago di Garda
Sono iniziate le vacanze per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, fresco vincitore delle Nitto Atp Finals, ha staccato la spina dopo un anno molto intenso e ricco di soddisfazioni. Dopo aver portato a casa il trofeo a Torino, il numero due della classifica Atp ha scelto il lago di Garda per iniziare a rilassarsi e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, che inizierà nel 2026 con l'Open d'Australia.
Sinner, l'allenamento con Molinari sul green
Sinner ha scelto uno dei resort più lussioni e blindati a Salò: una struttura che vanta 99 camere e oltre 130 tipi di piante differenti, oltre a una spa di 1.900 mq. Il tennista altoatesino è accompagnato dalla famiglia e dalla fidanzata Laila Hasanovic. Si è recato poi al Royal Park I Roveri, in compagnia di Edoardo Molinari, campione di Ryder Cup, che all’interno del golf torinese gestisce l’accademia che porta il suo nome. Sinner si è cimentato anche con il Golf, testando le sue abilità sul green.