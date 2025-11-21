Vagnozzi, il post per ringraziare Sinner è da brividi: “Un’annata piena di successi, ma anche complicata…”
Il trionfo alle ATP Finals di Torino è stata la ciliegina sulla torta di un 2025 pazzesco per Jannik Sinner, che nonostante i tre mesi di sospensione ha vissuto un'annata da record. Poco importa che non l'abbia chiusa in vetta al ranking ATP poiché ha ottenuto risultati oltre ogni aspettativa, dalle quattro finali Slam raggiunte a una percentuale di vittorie notevole fino al dominio sul suo amato cemento indoor. In campo ovviamente ci va Sinner, ma il merito va diviso con la sua squadra, da Simone Vagnozzi a Darren Cahill, passando per Umberto Ferrara, Alejandro Resnicoff e tutti gli altri membri. Proprio Vagnozzi ha voluto spendere alcune parole per ringraziare chi ha reso possibile un 2025 speciale: lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram.
Il post di Simone Vagnozzi
"Il miglior epilogo di una stagione incredibile. Un’annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili ... dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell’ossessione nella ricerca di una perfezione IMPOSSIBILE. Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team."