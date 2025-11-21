Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vagnozzi, il post per ringraziare Sinner è da brividi: “Un’annata piena di successi, ma anche complicata…”

Tramite il suo profilo Instagram, il coach di Jannik ha voluto ringraziare l'azzurro e tutto il team per un 2025 indimenticabile: ecco cosa ha scritto
2 min
Tagssimone vagnozzijannik sinner

Il trionfo alle ATP Finals di Torino è stata la ciliegina sulla torta di un 2025 pazzesco per Jannik Sinner, che nonostante i tre mesi di sospensione ha vissuto un'annata da record. Poco importa che non l'abbia chiusa in vetta al ranking ATP poiché ha ottenuto risultati oltre ogni aspettativa, dalle quattro finali Slam raggiunte a una percentuale di vittorie notevole fino al dominio sul suo amato cemento indoor. In campo ovviamente ci va Sinner, ma il merito va diviso con la sua squadra, da Simone Vagnozzi a Darren Cahill, passando per Umberto Ferrara, Alejandro Resnicoff e tutti gli altri membri. Proprio Vagnozzi ha voluto spendere alcune parole per ringraziare chi ha reso possibile un 2025 speciale: lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram.

Il post di Simone Vagnozzi

"Il miglior epilogo di una stagione incredibile. Un’annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili ... dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell’ossessione nella ricerca di una perfezione IMPOSSIBILE. Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team."

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Vagnozzi e Cahill, arriva un importante riconoscimento per la grande annata con SinnerSinner comincia le vacanze dopo il trionfo alle Finals

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS