Vagnozzi, il post per ringraziare Sinner è da brividi: “Un’annata piena di successi, ma anche complicata…”

Il trionfo alle ATP Finals di Torino è stata la ciliegina sulla torta di un 2025 pazzesco per Jannik Sinner, che nonostante i tre mesi di sospensione ha vissuto un'annata da record. Poco importa che non l'abbia chiusa in vetta al ranking ATP poiché ha ottenuto risultati oltre ogni aspettativa, dalle quattro finali Slam raggiunte a una percentuale di vittorie notevole fino al dominio sul suo amato cemento indoor. In campo ovviamente ci va Sinner, ma il merito va diviso con la sua squadra, da Simone Vagnozzi a Darren Cahill, passando per Umberto Ferrara, Alejandro Resnicoff e tutti gli altri membri. Proprio Vagnozzi ha voluto spendere alcune parole per ringraziare chi ha reso possibile un 2025 speciale: lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram.