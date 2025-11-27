Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Panatta e la rivelazione su Sinner: "L'ho incontrato solo due volte, ecco cosa ci siamo detti..."

Le parole dell'ex tennista, ospite insieme a Paolo Bertolucci di Dee Jay Chiama Italia: "Il futuro del tennis? Diventeranno tutti giocatori come l’Nba"
2 min
TagsPanattasinnerbertolucci

"Sinner? L'ho visto solo due volte in vita mia...". Questa la rivelazione di Adriano Panatta, ospite insieme a Paolo Bertolucci di Dee Jay Chiama Italia. Tra gli argomenti principali anche il recente trionfo dell'Italia in Coppa Davis, con un record di ascolti: "La Rai ha fatto circa sei milioni di utenti per la finale di Coppa Davis. C’è una parte di gente che segue il tennis, che è praticante, e poi come tutte le cose gente che guarda per moda. Come quando Alberto Tomba ha cominciato a vincere ed erano tutti sciatori".

Panatta su Sinner: "L'ho visto due volte e ci siamo detti..."

Poi ancora sul tennis e sul rapporto con Sinner: "C’è stato un periodo in cui del tennis non mi interessava, intorno ai 50 anni. Ora mi fermano per strada e mi chiedono “Come sta Sinner?” Io Sinner l’ho visto due volte in vita mia. Ciao ciao, come stai, bravo bravo. Tutto qua quello che ci siamo detti...". Poi ancora: "Il podcast “La telefonata”, è nato per caso, per scherzo. L’altro ieri abbiamo fatto la centesima puntata. Il padel? Io gioco, anche qualche giorno fa ho giocato, è divertente. Sinner e Alcaraz? Loro sono molto molto forti rispetto agli altri. Si è molto uniformato il modo di giocare. Io ho predetto che fra una decina d’anni, massimo 15 anni, saranno tutti giocatori come l’Nba. Alti 2 metri e 10, che servono a 350 km/h, almeno finisce il tennis e non se ne parla più".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

