Roddick sicuro: "La partita più bella del 2025? Non ci sono dubbi!". C'è di mezzo Sinner

Qual è stata la partita più bella del 2025? Quest'anno più che mai rischia di essere una domanda retorica poiché c'è stato un match che più di ogni altro ha entusiasmato gli appassionati di tennis. Dal livello espresso dai due tennisti all'alta posta in palio, passando per l'andamento del punteggio e per il finale climatico. Stiamo parlando ovviamente della finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo con il punteggio di 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6. Non hanno avuto alcun dubbio neppure gli ascoltatori del podcast "Served" di Andy Roddick, che hanno votato l'atto conclusivo dell'Open di Francia come miglior incontro della stagione. Lo stesso Roddick si è accodato al pensiero, spendendo solo parole al miele per quella sfida.