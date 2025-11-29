Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Roddick sicuro: "La partita più bella del 2025? Non ci sono dubbi!". C'è di mezzo Sinner

L'ex numero uno al mondo non ha tentennato quando ha dovuto scegliere il miglior match della stagione: il suo commento su Jannik e non solo
Qual è stata la partita più bella del 2025? Quest'anno più che mai rischia di essere una domanda retorica poiché c'è stato un match che più di ogni altro ha entusiasmato gli appassionati di tennis. Dal livello espresso dai due tennisti all'alta posta in palio, passando per l'andamento del punteggio e per il finale climatico. Stiamo parlando ovviamente della finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo con il punteggio di 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6. Non hanno avuto alcun dubbio neppure gli ascoltatori del podcast "Served" di Andy Roddick, che hanno votato l'atto conclusivo dell'Open di Francia come miglior incontro della stagione. Lo stesso Roddick si è accodato al pensiero, spendendo solo parole al miele per quella sfida.

Il pensiero di Roddick sulla finale Sinner-Alcaraz

"Tutto ciò che si può desiderare da una partita. Un'assoluta potenza di angoscia mentale, atletismo, dramma... e questo prima ancora di arrivare alla sportività". Queste le parole pronunciate dall'ex numero uno al mondo, il quale al di là dell'esito finale ha voluto rimarcare lo spettacolo offerto dai due giocatori. Chi ha invece sottolineato un altro aspetto interessante è il giornalista Jon Wertheim, che lo affianca alla conduzione del podcast: "Che io ricordi nessuno dei due giocatori zoppicava. È stato un incontro molto fisico, ma il tennis non ne ha risentito". Infine, Roddick ha concluso parlando della rivalità tra Jannik e Carlos: "Credo che non si esaurirà in fretta. Se riusciranno a reggere il colpo mentalmente e fisicamente, potremo godercela per un po'".

