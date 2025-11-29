Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Mouratoglou avvisa Alcaraz: “Sinner sta facendo una cosa mai vista nel tennis…”

L'ex allenatore francese é rimasto impressionato da Jannik tanto da ritenerlo superiore a Carlos: c'entra una novità nella storia di questo sport
3 min
Tagspatrick mouratogloujannik sinnerCarlos Alcaraz

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono stati i due grandi dominatori della stagione tennistica da poco volta al termine. Si sono spartiti equamente i quattro Slam e hanno chiuso il 2025 rispettivamente al numero 1 e 2 del ranking ATP. Protagonisti anche dell'ultima finale stagionale, vinta dall'azzurro alle ATP Finals di Torino, si candidano a essere i chiari favoriti pure per l'annata che verrà. Sbilanciarsi in un pronostico non è facile, anche perché la differenza tra i due è davvero minima, tuttavia secondo il noto allenatore Patrick Mouratoglou lo spagnolo farebbe bene a prestare molta attenzione. A suo avviso, infatti, Sinner possiede una qualità unica nella storia del tennis che potrebbe ampliare il gap tra i due. L'ex coach - tra gli altri - di Serena Williams, Naomi Osaka e Holger Rune lo ha spiegato in un post sul suo profilo LinkedIn.

Mouratoglou avverte Alcaraz

"Allo stato attuale, Sinner è il migliore al mondo nella combo servizio+primo colpo, ma anche in quella risposta+colpo seguente. In passato abbiamo avuto giocatori dominanti in una, ad esempio Federer (servizio+1) e Nadal e Djokovic (risposta+1), ma mai entrambe. Non si era mai visto questo nella storia di questo sport". Così Mouratoglou, il quale ha voluto poi sottolineare altre due qualità di Jannik: "In questo momento ha il servizio migliore: dopo Torino non ci sono dubbi. Proprio quel colpo ha deciso la finale delle ATP Finals, con Sinner che ha servito meglio di chiunque altro in tutto il torneo. E poi c'è la mentalità. Credo che il momento che spiega tutto sia il set point che ha dovuto fronteggiare nella finale di Torino contro Alcaraz. Jannik ha servito una seconda a 187 km/h e all'angolo: rischio puro. A fine partita ha detto di aver fatto questa scelta perché "se dovevo perdere il set, dovevo farlo alle mie condizioni'. Questa è la mentalità d'élite, necessaria per vincere queste finali".

Tutte le news di Sinner

