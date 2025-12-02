Sinner, dalle Maldive a Dubai con Laila Hasanovic? L'indizio social della fidanzata di Jannik

Vacanze quasi finite per Jannik Sinner : tra poco è tempo di tornare al lavoro. Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino e una stagione che lo ha consacrato come grande dominatore del circuito insieme ad Alcaraz, l’altoatesino ha concluso il suo periodo di pausa e si prepara a entrare nella fase più intensa dell’inverno. Le settimane successive alla finale contro Carlitos sono state all’insegna del riposo vero: prima un soggiorno sul Lago di Garda con il padre , poi un viaggio alle Maldive per staccare dalla pressione, e anche dai social, che Sinner continua a usare il meno possibile. Una scelta comprensibile dopo un’annata impressionante: le vittorie più importanti agli Australian Open, a Wimbledon, e alle Nitto Atp Finals. Bilancio totale: 58 successi, 6 sconfitte, con Alcaraz unico rivale a creargli problemi reali. E adesso Jannik può contare anche su una presenza speciale: quella della fidanzata Laila Hasanovic.

Sinner a Dubai, con lui c'è anche Laila Hasanovic

A confermare l'arrivo di Sinner a Dubai è stato un dettaglio social. Laila Hasanovic ha postato una foto del Burj Al Arab, il simbolo di Dubai. Tutto fa pensare che la coppia sia già arrivata negli Emirati, dove il numero uno d’Italia svolgerà la preparazione invernale. Condizioni climatiche ideali e strutture top: il team Vagnozzi–Cahill ha scelto ancora una volta l’emirato come centro operativo. L’obiettivo è già nei pensieri di Sinner: difendere il titolo agli Australian Open, al via il 18 gennaio. Sarà il primo banco di prova del nuovo anno e un passaggio chiave nella rincorsa al vertice del ranking mondiale. E il tennista avrà al suo fianco Laila, diventata coi mesi una vera e propria certezza per il 24enne.

Sinner, cresce l'amore per Laila Hasanovic

L’amore tra Sinner e Laila Hasanovic sta crescendo lontano dai riflettori, con la stessa discrezione con cui il campione è abituato a vivere ogni aspetto della sua vita privata. Negli ultimi mesi, senza troppi clamori, la coppia ha iniziato a mostrarsi con maggiore naturalezza, lasciando intuire un legame sempre più solido. Laila, modella danese di origini bosniache, è diventata una presenza stabile accanto a Jannik. Non c’è ostentazione, solo piccoli dettagli: uno scatto condiviso, un viaggio insieme, un’indicazione del luogo in cui si trova Sinner durante la preparazione. Non servono dichiarazioni plateali. La complicità si legge nei gesti, nel modo in cui lei accompagna i suoi momenti importanti e nel rispetto con cui lui protegge il loro spazio. In mezzo alle tante pressioni, Sinner sembra aver trovato in Laila un punto fermo: un affetto che cresce passo dopo passo, con naturalezza, senza forzature. Un amore fatto di presenza, sostegno e quotidianità, proprio come piace a lui.