Sinner, messaggio di cordoglio speciale alla famiglia Pietrangeli: Jannik non usa mai i social

Jannik Sinner ha scelto ancora una volta la via della riservatezza. In tanti si aspettavano un post sui suoi profili social per ricordare una leggenda del tennis - italiano, ma non solo - come Nicola Pietrangeli , scomparso lunedì 1° dicembre all'età di 92 anni . Invece il tennista azzurro ha deciso di porgere le proprie condoglianze alla famiglia in forma privata . Secondo quanto riporta l'Ansa, Sinner avrebbe infatti inviato privatamente uno speciale messaggio ai familiari di Nicola Pietrangeli per esprimere la sua vicinanza e solidarietà in un momento così difficile. Una decisione in controtendenza rispetto a tanti suoi compagni di nazionale, che tramite i propri canali social hanno voluto omaggiare Pietrangeli, ma anche a Rafa Nadal, che è stato tra i primi a pubblicare un messaggio di cordoglio (in italiano) per ricordare il campione.

Pietrangeli-Sinner, amore e odio

Nel corso degli ultimi anni, Nicola Pietrangeli aveva parlato spesso di Jannik Sinner e, nonostante facessero più rumore le sue dichiarazioni più pungenti, in realtà ha anche speso parole al miele per l'altoatesino. Dopo la vittoria dell'Australian Open 2025, ad esempio, aveva dichiarato: "I record sono fatti per essere battuti: è troppo forte. Potrebbe perdere una partita soltanto se ha dormito male". Pietrangeli era stato invece maggiormente severo nel momento in cui Sinner aveva rinunciato alla Coppa Davis con l'Italia: "Smanio quando mi toccano quella coppa. Uno schiaffo al mondo dello sport. Deve giocare a tennis, non fare la guerra". Pietrangeli aveva poi ammesso: "Sinner è sulla buona strada per battere tutti i miei record”. Un'altra delle sue frasi più note, infine, è: "Volevo dire che è il miglior tennista italiano di tutti i tempi. E forse pure austriaco”.