De Minaur e l'ossessione per Sinner: "Non mi piace perdere, ma lui..."

De Minaur su Sinner: "Niente lo colpisce mentalmente, è incredibile"

De Minaur, infatti, non ha ancora mai battuto Sinner, con un pesantissimo record di 13 sconfitte e 0 vittorie contro il numero due del mondo. Un bilancio, però, che non lo infastidisce e anzi lo porta ad ammirare ed elogiare Sinner: "Una delle sue qualità più grandi è il suo livello di gioco: giorno dopo giorno non cambia mai. È impressionante dal punto di vista tennistico e anche mentale. Quest’anno è successo di tutto e niente lo ha mai colpito mentalmente. Al Roland Garros era avanti, ha avuto tre match point ed è stato sconfitto. È stata una partita incredibile, e poi è riuscito a riprendersi e a battere Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon. È straordinario riuscire a tornare dopo una delusione del genere e giocare come ha fatto a Wimbledon".

De Minaur sfida Sinner e Alcaraz: "Ecco cosa dobbiamo fare"

“È quasi come se i momenti difficili non lo toccassero. Gli rimbalzano addosso, e la settimana dopo è di nuovo al massimo: è ammirevole". De Minaur, però, non vuole arrendersi al duopolio Sinner-Alcaraz, e promette battaglia: "Per affrontarli bisogna giocare un sacco di buon tennis dal primo all’ultimo punto. Questo è il mio obiettivo. Loro sono al vertice del nostro sport, dominano da un paio d’anni e l’obiettivo è continuare a migliorare e rendere loro la vita difficile. Non è affatto semplice, ma alla fine non vogliamo sempre vedere gli stessi due ragazzi vincere tutti i grandi tornei. Non mi piace perdere: dobbiamo tutti cercare di alzare il nostro livello per competere con questi due grandi giocatori".