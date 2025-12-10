Corriere dello Sport.it
Sinner e Cahill insieme per un altro anno: eccoli riuniti a Dubai

I due si sono ritrovati in Medio Oriente, presso i campi della Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah: i dettagli
Antonio Sepe
3 min
TagssinnerCahill

Jannik Sinner e Darren Cahill insieme per un altro anno. La conferma della disponibilità del supercoach australiano a lavorare ancora con l'azzurro era già arrivata nel finale del 2025, ma ora i due si sono ritrovati a Dubai. Cahill ha infatti raggiunto in Medio Oriente Jannik, il quale si sta allenando sui campi della Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah. Dopo la toccata e fuga ad Abu Dhabi per il GP di Formula 1, il numero 2 al mondo ha fatto ritorno alla base, dove sotto gli occhi di Vagnozzi, Ferrara, Cipolla e ora Cahill è impegnato nella pre-season. La prossima tappa per Sinner sarà il rientro a Montecarlo, mentre prima dell'Australian Open sono previsti due impegni. La sua prima uscita del 2026 sarà in Corea del Sud, a Seul, dove il 10 gennaio sfiderà Alcaraz in un match d'esibizione. A seguire, l'azzurro volerà in Australia per una seconda esibizione, prevista il 16 gennaio contro Auger-Aliassime.

Sinner, attesa per l'Australia  

Non può che esserci l'appuntamento di Melbourne nella testa di Jannik, il quale insegue il terzo titolo consecutivo. Proprio lo Slam australiano (18 gennaio-1° febbraio) è entrato nel vivo ieri con l'annuncio delle entry list maschili e femminili. A guidare la truppa italiana - composta da undici atleti (nove uomini e due donne) - sono proprio Sinner, numero 2 del seeding, e Paolini (#8). Gli altri azzurri in tabellone sono Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci, Nardi e Cocciaretto. Tra le assenze, da segnalare quelle di Rune, infortunato, e Jabeur, in dolce attesa.

Musetti, nuovo coach   

Per un supercoach come Cahill che ritrova il suo allievo, ce n'è invece un altro che si appresta a iniziare una nuova avventura. Si tratta di José Perlas, da ieri entrato a far parte del team di Lorenzo Musetti. È stato proprio il carrarino a dare il benvenuto al coach spagnolo, che in passato ha allenato anche Fabio Fognini. Chi ancora non è al lavoro per preparare il 2026 è Carlos Alcaraz, impegnato negli Stati Uniti per una serie di esibizioni. Dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe in New Jersey, lo spagnolo si è riscattato superando Joao Fonseca a Miami (7-5 2-6 10-8) in un match all'insegna dello spettacolo. Il suo programma prevede ora il rientro in Spagna, presso la Ferrero Tennis Academy, dove verrà raggiunto da Flavio Cobolli. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

