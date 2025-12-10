Sinner può sfidare Kyrgios in campo in Australia: come funziona il “Million Dollar 1 Point Slam”
Il 2026 potrebbe essere l'anno in cui Jannik Sinner e Nick Kyrgios torneranno a incontrarsi in campo. I due si sono sfidati per l'ultima (e unica) volta a Miami nel 2022, ma soprattutto non si sono mai affrontati dopo le polemiche relative al caso Clostebol. Viene da dire per fortuna dell'australiano visto che negli ultimi anni le rispettive carriere hanno vissuto parabole diametralmente opposte. Kyrgios, che ha pubblicamente - e a più riprese - attaccato l'ex numero uno al mondo accusandolo di doping, non aveva fatto mistero che gli sarebbe piaciuto giocare contro Sinner, magari in Australia con il tifo a favore. Di contro, con grande maturità Jannik non ha mai risposto alle provocazioni. Fatto sta che all'Australian Open Sinner e Kyrgios potrebbero davvero sfidarsi, in occasione del "Million 1 Dollar Slam".
Come funziona l'evento
Durante l'Australian Open Opening Week, che precede lo Slam vero e proprio, è previsto un torneo-esibizione che vede ai nastri di partenza 48 persone. Non solo tennisti professionisti, ma anche dilettanti o vip. Le sfide dureranno letteralmente un punto - con la morra cinese a decidere chi serve - e il vincitore avanzerà al turno successivo. Per colui che trionferà in finale, invece, in palio ci sarà il maxi-assegno da un milione di dollari australiani. Al momento i due nomi annunciati sono quelli di Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios, tuttavia non è da escludere che possa partecipare anche Jannik Sinner. Qualche mese fa, il direttore dell'Australian Open Craig Tiley aveva infatti rivelato che l'azzurro era stato tra i giocatori ad aver dato la propria disponibilità a prendere parte all'evento. Sinner-Kyrgios potrebbe quindi verificarsi a Melbourne e... durare un solo punto.