Sinner può sfidare Kyrgios in campo in Australia: come funziona il “Million Dollar 1 Point Slam”

Il 2026 potrebbe essere l'anno in cui Jannik Sinner e Nick Kyrgios torneranno a incontrarsi in campo. I due si sono sfidati per l'ultima (e unica) volta a Miami nel 2022, ma soprattutto non si sono mai affrontati dopo le polemiche relative al caso Clostebol. Viene da dire per fortuna dell'australiano visto che negli ultimi anni le rispettive carriere hanno vissuto parabole diametralmente opposte. Kyrgios, che ha pubblicamente - e a più riprese - attaccato l'ex numero uno al mondo accusandolo di doping, non aveva fatto mistero che gli sarebbe piaciuto giocare contro Sinner, magari in Australia con il tifo a favore. Di contro, con grande maturità Jannik non ha mai risposto alle provocazioni. Fatto sta che all'Australian Open Sinner e Kyrgios potrebbero davvero sfidarsi, in occasione del "Million 1 Dollar Slam".