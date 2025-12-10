Sabalenka in diretta tv accanto al denigratore Kyrgios, parla così di Sinner e del caso Clostebol

Con la sospensione di tre mesi sembrava definitivamente calato il sipario sul caso Clostebol per Jannik Sinner , invece nel mondo del tennis si continua ad affrontare il tema. L'aveva fatto Novak Djokovic nell'intervista rilasciata a Piers Morgan. Lo hanno poi fatto Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios , sempre in una chiacchierata con il noto giornalista. Ospiti della trasmissione per promuovere la "battaglia dei sessi" , in programma a Dubai il 28 dicembre, la campionessa bielorussa e l'australiano sono tornati a parlare della vicenda che ha coinvolto il numero 2 al mondo, tuttavia l'hanno fatto in maniera molto differente.

Sabalenka difende Sinner, Kyrgios lo attacca

“Io credo nello sport pulito e credo che tutti debbono essere trattati allo stesso modo - ha esordito Sabalenka, che crede nell'innocenza di Jannik - ma in questo caso, a essere sincera, non credo che ci fosse qualcosa di sbagliato. Personalmente cerco di stare attenta a tutto, magari proteggendomi anche eccessivamente, perché puoi mangiare qualcosa al ristorante e risultare positivo. E questo ti accompagnerà per il resto della tua vita”.

Non ha invece cambiato idea Nick Kyrgios, il quale ha dichiarato: "Credo che Novak abbia detto una cosa fondamentale, ovvero che, a prescindere dalla volontarietà, Sinner era comunque responsabile. E penso che il modo in cui il caso è stato gestito non abbia fatto fare una bella figura al nostro sport". Attingendo alla sua onestà intellettuale, però, ha poi aggiunto: "Il modo in cui Sinner ha reagito è stato incredibile. Ha accettato lo stop, si è preso una pausa e poi al ritorno ha quasi vinto Roma. Non ci sono dubbi che diventerà uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi".