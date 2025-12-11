Ha battuto Sinner due volte, ma ora la brutale confessione: “Non so come fare…”
Prima dell'inizio della nuova stagione del circuito Atp, i tennisti si stanno riposando e allenando, sfruttando anche qualche torneo d'esibizione per ricevere le prime indicazioni dal campo. Tra questi c'è l'UTS Grand Final di Londra, che presenta un format unico nel mondo del tennis basato su frazioni di gioco a tempo. Il torneo è stato vinto da De Minaur, che ha parlato poi della sua ossessione per Jannik Sinner. Ma non è stato il solo ad essere intervistato sul suo rapporto con il numero due del mondo.
Cerundolo ammette: "Battere Sinner? Non so come fare..."
"L'ho battuto nel 2023 quando era il numero 5 o 6 al mondo. Ora che è stato numero uno del mondo, è molto diverso: non sembra avere debolezze". Queste le parole di Francisco Cerundolo, che a differenza di De Minaur può vantare due vittorie su Sinner in carriera. Nello specifico, l'argentino ha vinto ai quarti del Masters di Miami nel 2022, a causa del ritiro dell'azzurro, e ai quarti agli Internazionali d'Italia nel 2023. Ma dopo quella grande vittoria a Roma, il bilancio è profondamente cambiato: 4-2 per Sinner, che ha vinto i due scontri di questa stagione a Roma e Parigi: "L'ho affrontato a Roma ed è stata un po' combattuta. Era il suo primo torneo dopo la squalifica e sono riuscito a creargli qualche difficoltà. Ma a Parigi, sul cemento, è stato imbattibile. Ho giocato bene, ma lui è incredibile: il servizio, il ritmo, come colpisce la palla. Non sapevo cosa fare. Come battere Sinner? Non ne ho idea, non so come fare. Per vincere contro lui e Alcaraz devi giocare perfettamente, mentre per loro deve essere una giornata storta".