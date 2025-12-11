Ha battuto Sinner due volte, ma ora la brutale confessione: “Non so come fare…”

Cerundolo ammette: "Battere Sinner? Non so come fare..."

"L'ho battuto nel 2023 quando era il numero 5 o 6 al mondo. Ora che è stato numero uno del mondo, è molto diverso: non sembra avere debolezze". Queste le parole di Francisco Cerundolo, che a differenza di De Minaur può vantare due vittorie su Sinner in carriera. Nello specifico, l'argentino ha vinto ai quarti del Masters di Miami nel 2022, a causa del ritiro dell'azzurro, e ai quarti agli Internazionali d'Italia nel 2023. Ma dopo quella grande vittoria a Roma, il bilancio è profondamente cambiato: 4-2 per Sinner, che ha vinto i due scontri di questa stagione a Roma e Parigi: "L'ho affrontato a Roma ed è stata un po' combattuta. Era il suo primo torneo dopo la squalifica e sono riuscito a creargli qualche difficoltà. Ma a Parigi, sul cemento, è stato imbattibile. Ho giocato bene, ma lui è incredibile: il servizio, il ritmo, come colpisce la palla. Non sapevo cosa fare. Come battere Sinner? Non ne ho idea, non so come fare. Per vincere contro lui e Alcaraz devi giocare perfettamente, mentre per loro deve essere una giornata storta".