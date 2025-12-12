Sinner è il giocatore preferito dai tifosi per il terzo anno di fila: "Significa tantissimo per me"

Altro premio nella fantastica stagione di Jannik Sinner . Dopo numerosi trionfi in campo, con la fine della stagione ufficiale l'azzurro ne ha vinto anche uno fuori dal campo : è stato infatti votato ancora una volta come giocatore preferito dai fan del circuito ATP. Sinner vince il premio di "Fans' Favourite" per la terza volta consecutiva . Solo Roger Federer ne ha vinti di più, dominando dal 2003 al 2021. Poi nel 2022 è stato vinto da Rafa Nadal , prima dell'inizio del "regno" dell'azzurro.

Sinner ringrazia i tifosi: "Mi trasmettete energia e affetto"

"Grazie mille per aver votato per me - il messaggio speciale di Sinner ai tifosi -. Vincere ancora una volta il premio Fans' Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi trasmettete un'enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò nel miglior modo possibile per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto". Per Sinner, in totale, si tratta del quinto ATP Awards dopo quelli di "Newcomer of the Year" (esordiente dell'anno) nel 2019 e come "Most Improved Player of the Year" (il giocatore più migliorato) nel 2023.