Sinner è il giocatore preferito dai tifosi per il terzo anno di fila: "Significa tantissimo per me"
Altro premio nella fantastica stagione di Jannik Sinner. Dopo numerosi trionfi in campo, con la fine della stagione ufficiale l'azzurro ne ha vinto anche uno fuori dal campo: è stato infatti votato ancora una volta come giocatore preferito dai fan del circuito ATP. Sinner vince il premio di "Fans' Favourite" per la terza volta consecutiva. Solo Roger Federer ne ha vinti di più, dominando dal 2003 al 2021. Poi nel 2022 è stato vinto da Rafa Nadal, prima dell'inizio del "regno" dell'azzurro.
Sinner ringrazia i tifosi: "Mi trasmettete energia e affetto"
"Grazie mille per aver votato per me - il messaggio speciale di Sinner ai tifosi -. Vincere ancora una volta il premio Fans' Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi trasmettete un'enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò nel miglior modo possibile per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto". Per Sinner, in totale, si tratta del quinto ATP Awards dopo quelli di "Newcomer of the Year" (esordiente dell'anno) nel 2019 e come "Most Improved Player of the Year" (il giocatore più migliorato) nel 2023.