Sinner e la lezione di tennis al bambino: “Ma una cosa non posso insegnartela perché non sono bravo…”

Prosegue il conto alla rovescia per il 2026, annata che Jannik Sinner comincerà in Australia, dove tenterà di difendere il titolo conquistato a Melbourne nelle ultime due edizioni. A dir la verità Sinner prenderà parte prima a due match d’esibizione, in Corea del Sud con Carlos Alcaraz , e proprio in Australia - nella Opening Week dell’Happy Slam - con Felix Auger-Aliassime. Tuttavia il suo obiettivo non può che essere quello di farsi trovare pronto per il 18 gennaio, data in cui scatterà l’ Australian Open . Per questo sta lavorando a Dubai, dove fa base nella pre-season, cercando di migliorarsi in vista dell’appuntamento nella terra dei canguri. Allenamenti ma anche momenti di svago per Jannik, che lo scorso weekend è volato ad Abu Dhabi per il GP di Formula 1 . E soprattutto atmosfera molto rilassata come testimonia un video pubblicato sui social in cui l’azzurro dà una mini-lezione di tennis a un bambino.

Sinner “maestro”, ma rinuncia a insegnare un colpo

Nel filmato in rete, Jannik mette la racchetta nelle mani del bambino, si posiziona alle sue spalle e gli mostra come colpire al meglio il rovescio, colpo in cui è con ogni probabilità il migliore nel circuito ATP. L’azzurro gli dice quindi dove impugnare la racchetta, poi di ruotare il busto a sinistra, quindi di posizionare la racchetta così da colpire la palla verso l'alto e poter disegnare una parabola ideale. In seguito, Sinner insegna al piccolo il punto ideale per l’impatto e gli ricorda di completare il movimento. I presenti sorridono compiaciuti, finché qualcuno non gli chiede di dare qualche consiglio al ragazzino relativo a un altro colpo: il servizio. A quel punto Sinner reagisce con grande ironia e fa ridere tutti con la sua risposta: “Con il servizio non posso aiutarlo perché neppure io sono un buon servitore”. Ovviamente non è vero perché, ad eccezione di qualche fase della sua giovane carriera in cui ha effettivamente faticato con la battuta - come al rientro dopo i tre mesi di stop per il caso Clostebol -, in realtà vanta nel servizio un colpo molto efficace - per molti addetti ai lavori è migliore di quello di Alcaraz - e lo ha dimostrato soprattutto negli ultimi mesi sul suo amato cemento indoor.