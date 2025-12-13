Sinner e Berrettini, allenamento ad alta intensità a Dubai: e con una curiosa novità…

Sia Jannik Sinner che Matteo Berrettini hanno scelto il caldo di Dubai per preparare la nuova stagione, perciò era quasi inevitabile che finissero per allenarsi insieme. Così è stato e, qualche giorno dopo la sessione d'allenamento con Simona Halep - ex numero uno al mondo WTA, allenata in passato da Darren Cahill -, il numero 2 al mondo è stato visto in campo insieme al connazionale. I due sono buoni amici e hanno fatto sognare l'Italia a Malaga nel 2024, trascinando gli azzurri alla conquista della seconda Coppa Davis consecutiva (la terza nella storia). Ma soprattutto sono accomunati dallo stesso obiettivo: arrivare pronti al 2026, ormai alle porte. Per questo sono stati protagonisti di una sessione alla Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah che definire d'allenamento rischierebbe di essere riduttivo vista l'intensità messa in campo dai due, che non si sono risparmiati e hanno lasciato andare il braccio.