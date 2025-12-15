Sinner, il dato impressionante dei tie-break: ha perso solo con Alcaraz, anche se...
Non andare mai al tie-break con Sinner, a meno che non ti chiami Carlos Alcaraz. I numeri parlano chiaro: Jannik sta infrangendo tutti i record e anche su questo campo è quasi imbattibile. Nel 2025 il dato è impressionante: il numero due al mondo ha vinto ben 16 tie-break su 19, l’84% di quelli disputati. Gli unici tre persi sono tutti con il rivale spagnolo: due nella storica finale al Roland Garros e uno a Roma. E pensare che Carlitos non è un grande specialista, visto che si è piazzato soltanto all’ottavo posto con il 62% di vittorie, con 16 successi e 10 sconfitte.
Sinner insegue Federer nella classifica all-time
Ma c’è un altro dato che certifica la grandezza di Sinner: nella classifica all time, Jannik si piazza già al quarto posto, dietro due mostri sacri. Roger Federer è al comando con il 65,4% dei tie-break vinti in carriera e Novak Djokovic segue a 65,2%. Poi c'è Arthur Ashe sul gradino più basso del podio. Subito sotto c'è il tennista italiano, che con uno score di 104-59 è al 63,8%, mentre Alcaraz è settimo con il 62,3 % (94-57). Numeri che fanno capire la forza di Sinner. Lui stesso a volte quando si parla di statistiche ripete che spesso non è importante quanti punti si vincono, ma conta vincere i punti importanti. Ecco, il tie-break è proprio il momento in cui la sua freddezza e la sua concentrazione sono letali. Nell'ultima stagione, solo Alcaraz è riuscito a disinnescarlo.
La classifica completa all-time
1. Roger Federer: 65,4%
2. Novak Djokovic : 65,2%
3. Arthur Ashe: 65%
4. Jannik Sinner : 63,8%
5. Andrés Gómez: 63,2%
6. Pete Sampras: 62,8%
7. Carlos Alcaraz : 62,3%
8. Andy Roddick: 62,1%