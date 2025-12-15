Sinner, il dato impressionante dei tie-break: ha perso solo con Alcaraz, anche se...

Non andare mai al tie-break con Sinner, a meno che non ti chiami Carlos Alcaraz. I numeri parlano chiaro: Jannik sta infrangendo tutti i record e anche su questo campo è quasi imbattibile. Nel 2025 il dato è impressionante: il numero due al mondo ha vinto ben 16 tie-break su 19, l’84% di quelli disputati. Gli unici tre persi sono tutti con il rivale spagnolo: due nella storica finale al Roland Garros e uno a Roma. E pensare che Carlitos non è un grande specialista, visto che si è piazzato soltanto all’ottavo posto con il 62% di vittorie, con 16 successi e 10 sconfitte.