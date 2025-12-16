Tanto tennis nella top 10 delle ricerche su Wikipedia nel 2025: Sinner in vetta, ma c'è anche un altro giocatore

Con il 2026 ormai alle porte, è tempo di bilanci per l'anno che sta per volgere al termine. A pochi giorni dalla conclusione del 2025, Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera ha condiviso i dati relativi alle voci in lingua italiana più visitate su Wikipedia nel 2025. Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, c'è Jannik Sinner. Con 3.877.370 visite - oltre un milione in meno rispetto al 2024 -, quella del tennista azzurro è la voce più cliccata dell'anno sulla celebre enciclopedia online. Sul podio con lui figurano Papa Francesco (3.144.224) e Papa Leone XIV (3.025.143), vale a dire l'ex pontefice e il suo successore. In quarta posizione con 2.640.402 visite c'è invece un cantante, vale a dire Lucio Corsi, grande rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo.