martedì 16 dicembre 2025
Tanto tennis nella top 10 delle ricerche su Wikipedia nel 2025: Sinner in vetta, ma c'è anche un altro giocatore

Per il secondo anno consecutivo, l'altoatesino è tra le voci più visitate online: tra i primi dieci spazio anche a Sanremo, true crime e papi
jannik sinner

Con il 2026 ormai alle porte, è tempo di bilanci per l'anno che sta per volgere al termine. A pochi giorni dalla conclusione del 2025, Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera ha condiviso i dati relativi alle voci in lingua italiana più visitate su Wikipedia nel 2025. Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, c'è Jannik Sinner. Con 3.877.370 visite - oltre un milione in meno rispetto al 2024 -, quella del tennista azzurro è la voce più cliccata dell'anno sulla celebre enciclopedia online. Sul podio con lui figurano Papa Francesco (3.144.224) e Papa Leone XIV (3.025.143), vale a dire l'ex pontefice e il suo successore. In quarta posizione con 2.640.402 visite c'è invece un cantante, vale a dire Lucio Corsi, grande rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo.

C'è un altro tennista in top 10

Scorrendo la classifica, al quinto posto c'è la voce Rai (2.552.962), mentre al sesto 'Lista dei papi' (2.309.967). Spazio poi al true crime con Ed Gein, serial killer statunitense noto come 'il macellaio di Plainfield', in settima piazza (1.963.923), e a 'Delitto di Garlasco' in nona (1.802.455). Decimo posto invece per un altro pontefice del passato, Papa Giovanni Paolo II (1.717.407). Completa infine la top 10 un altro tennista. Non si tratta però - come qualcuno potrebbe pensare - di Lorenzo Musetti, terzo per maggior numero di ricerche su Google rispetto all'anno precedente (alle spalle di Lucio Corsi e Olly, ma davanti a Jannik Sinner). Bensì dello spagnolo Carlos Alcaraz, grande rivale di Sinner, ottavo con 1.826.086 visite.

Tutte le news di Sinner

