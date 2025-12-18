Sinner, che tridente con Del Piero e Pato: e il brasiliano sfotte Alex...

Un tridente di lusso: Del Piero-Sinner-Pato. Il brasiliano ha postato la foto su Instagram , accompagnata da un simpatico messaggio per Del Piero: "Allenati perché con Jannik mi sono messo d'accordo per batterti...". A tennis non c'è partita, ma il numero due al mondo ha dimostrato di avere notevoli abilità anche con il pallone tra i piedi. Sinner è a Dubai per preparare la stagione, che per lui prenderà il via il 10 gennaio a Seul con la prima amichevole contro Alcaraz . Il 16 gennaio ne giocherà un'altra alla Rod Laver Arena di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime . Due partite che serviranno per testare i motori in vista del primo Slam della stagione, gli Australian Open, che Sinner proverà a vincere per la terza volta consecutiva.

Sinner in tribuna per Psg-Flamengo

A Dubai Jannik sta lavorando intensamente, ma si sta concedendo anche qualche momento di svago, tra un week-end sul circuito della F1, una serata al Billionaire di Briatore con la fidanzata Laila Hasanovic, e una partita a golf con il suo team. Ieri si è allenato con Darderi, poi mentre il mondo del tennis era scosso dalla notizia della rottura clamorosa tra Alcaraz e il coach Ferrero, Jannik è andato a vedere la finale di Coppa Intercontinentale vinta ai rigori dal Psg contro il Flamengo allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan in Qatar. Lì ha avuto l'occasione di incontrare Pato e Del Piero. Tra gli altri ospiti vip erano presenti anche Marco Verratti, Marco Materazzi, Javier Pastore e Julio Cesar.

Sinner e Alcaraz, il duello si rinnova

Mentre Alcaraz ha rotto all'improvviso con lo storico coach Ferrero e sul futuro del suo team c'è un grosso punto interrogativo, Sinner ha strappato un altro anno a Cahill, dopo aver vinto la scommessa con il trionfo a Wimbledon. Al momento quindi Jannik parte con molte più certezze. È sereno e carico: quest'anno non sarà costretto a fermarsi ai box per tre mesi e avrà quindi tutte le carte in mano per strappare a Carlitos lo scettro del numero uno. Sarà importante partire bene, considerando anche che lo spagnolo in Australia non ha mai superato i quarti di finale. Il sogno è il Grande Slam: ecco perché vincere in Australia sarebbe il modo migliore per iniziare la stagione.