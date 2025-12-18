Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, che tridente con Del Piero e Pato: e il brasiliano sfotte Alex...

Jannik ieri ha assistito alla finale di Coppa Intercontinentale tra Psg e Flamengo: intanto continua la preparazione per la prossima stagione ormai alle porte. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min
Tagssinner

Un tridente di lusso: Del Piero-Sinner-Pato. Il brasiliano ha postato la foto su Instagram, accompagnata da un simpatico messaggio per Del Piero: "Allenati perché con Jannik mi sono messo d'accordo per batterti...". A tennis non c'è partita, ma il numero due al mondo ha dimostrato di avere notevoli abilità anche con il pallone tra i piedi. Sinner è a Dubai per preparare la stagione, che per lui prenderà il via il 10 gennaio a Seul con la prima amichevole contro Alcaraz. Il 16 gennaio ne giocherà un'altra alla Rod Laver Arena di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime. Due partite che serviranno per testare i motori in vista del primo Slam della stagione, gli Australian Open, che Sinner proverà a vincere per la terza volta consecutiva.

 

 

Sinner in tribuna per Psg-Flamengo

A Dubai Jannik sta lavorando intensamente, ma si sta concedendo anche qualche momento di svago, tra un week-end sul circuito della F1, una serata al Billionaire di Briatore con la fidanzata Laila Hasanovic, e una partita a golf con il suo team. Ieri si è allenato con Darderi, poi mentre il mondo del tennis era scosso dalla notizia della rottura clamorosa tra Alcaraz e il coach Ferrero, Jannik è andato a vedere la finale di Coppa Intercontinentale vinta ai rigori dal Psg contro il Flamengo allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan in Qatar. Lì ha avuto l'occasione di incontrare Pato e Del Piero. Tra gli altri ospiti vip erano presenti anche Marco Verratti, Marco Materazzi, Javier Pastore e Julio Cesar. 

Sinner e Alcaraz, il duello si rinnova

Mentre Alcaraz ha rotto all'improvviso con lo storico coach Ferrero e sul futuro del suo team c'è un grosso punto interrogativo, Sinner ha strappato un altro anno a Cahill, dopo aver vinto la scommessa con il trionfo a Wimbledon. Al momento quindi Jannik parte con molte più certezze. È sereno e carico: quest'anno non sarà costretto a fermarsi ai box per tre mesi e avrà quindi tutte le carte in mano per strappare a Carlitos lo scettro del numero uno. Sarà importante partire bene, considerando anche che lo spagnolo in Australia non ha mai superato i quarti di finale. Il sogno è il Grande Slam: ecco perché vincere in Australia sarebbe il modo migliore per iniziare la stagione. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Berrettini mostra l’importante novità nel lookI nomi più cercati su Wikipedia nel 2025

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS