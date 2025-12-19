Sinner, ora è ufficiale: parteciperà al "1 Point Slam", ecco l'entry list

Il suo nome veniva dato tra i possibili partecipanti, e ora è arrivata l'ufficialità: Jannik Sinner parteciperà al "1 Point Slam" , nuovo torneo promosso dagli Australian Open e con un format unico , mai visto prima. L'attuale numero due del mondo si unisce così ai già annunciati Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios . Con lui, annunciate anche due stelle del tennis femminile: Iga Swiatek e Coco Gauff . Questi i cinque grandi nomi, dunque, del torneo che conterà in totale 48 partecipanti.

Sinner al "1 Point Slam": potrebbe sfidare Kyrgios!

Anche se per un solo punto, questo nuovo torneo potrebbe rappresentare il tanto atteso scontro sul campo tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios. I due, finora, si sono affrontati solo a Miami nel 2022, e non si sono più incontrati dopo le numerose polemiche relative al caso Clostebol e gli incessanti attacchi del tennista australiano al numero due del mondo.

"1 Point Slam", come funziona e quando ci sarà

Conosciuto anche come "Million 1 Dollar Slam", questo nuovo torneo è stato promosso dagli Australian Open e rappresenterà un grande evento per l'Opening Week dello slam australiano. A contendersi il montepremi da un milione di dollari saranno 48 partecipanti, con i già menzionati cinque grandi nomi del tennis e poi professionisti, dilettanti ma anche celebrità. Come intuibile dal nome, si giocherà un match su un solo punto: con "carta, forbici, sasso" si deciderà chi andra al servizio e chi in risposta, il primo a realizzare un punto avanzerà al turno successivo. Un evento tanto atteso, da antipasto per gli Australian Open: "Il Million One Point Slam è diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto - le parole di Craig Tiley, il direttore del torneo australiano -. Avere stelle come Iga Swiatek, Jannik Sinner e Coco Gauff impegnati a giocare, insieme ad australiani che si qualificano attraverso i Campionati Statali, cattura esattamente lo spirito di questo evento: unire le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo".