Sinner e la frase che fa impazzire tutti: "Quando giocavo contro gente più forte..."

Si avvicina, sempre di più, l'inizio della nuova stagione per Jannik Sinner . Il fuoriclasse azzurro, numero due del ranking mondiale , ha concluso la prima parte di preparazione a Dubai ed è pronto a godersi qualche giorno in compagnia della famiglia prima di tornare ad allenarsi, come da tradizione, a Montecarlo verso la fine dell'anno. " Vi auguro tutto il meglio per Natale ", il messaggio sul proprio account X dell'altoatesino. Intanto, nelle ultime ore, Sky Sport ha annunciato l'uscita di tre speciali dedicati alla Formula 1, uno dei quali - ' In pista con Jannik ' - vedrà Sinner protagonista di una lunga e inedita chiacchierata con Stefano Domenicali .

Sinner e la frase che fa impazzire tutti: "Ecco dove ho trovato la motivazione per crescere"

"Sono italiano e so quanta passione ci sia nel nostro Paese nel seguire lo sport in generale, che sia tennis, F1 o calcio", sottolinea Jannik. "A volte, quando vivi momenti difficili, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un’intera nazione. A prescindere se è una finale a Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c’è sempre tanta, tanta passione dietro un giocatore, dietro un atleta e possiamo solo dire che siamo molto fortunati di essere italiani. Siamo in un ambiente estremamente competitivo - spiega ancora Sinner - e nel tennis in molti sanno giocare ad altissimo livello. Per questo, se vuoi restare ai vertici, devi continuare a migliorarti, lavorando su ogni aspetto del gioco". Poi la frase che esalta tutti: "Le rivalità? Sono fondamentali in questo percorso: in passato, quando affrontavo tennisti contro i quali non riuscivo mai a vincere, ho trovato proprio lì la motivazione per continuare a crescere. È questo che anima davvero il nostro sport e, credo, anche ciò che i tifosi amano di più".