Sinner e la frase che fa impazzire tutti: "Quando giocavo contro gente più forte..."
Si avvicina, sempre di più, l'inizio della nuova stagione per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, numero due del ranking mondiale, ha concluso la prima parte di preparazione a Dubai ed è pronto a godersi qualche giorno in compagnia della famiglia prima di tornare ad allenarsi, come da tradizione, a Montecarlo verso la fine dell'anno. "Vi auguro tutto il meglio per Natale", il messaggio sul proprio account X dell'altoatesino. Intanto, nelle ultime ore, Sky Sport ha annunciato l'uscita di tre speciali dedicati alla Formula 1, uno dei quali - 'In pista con Jannik' - vedrà Sinner protagonista di una lunga e inedita chiacchierata con Stefano Domenicali.
Sinner e la frase che fa impazzire tutti: "Ecco dove ho trovato la motivazione per crescere"
"Sono italiano e so quanta passione ci sia nel nostro Paese nel seguire lo sport in generale, che sia tennis, F1 o calcio", sottolinea Jannik. "A volte, quando vivi momenti difficili, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un’intera nazione. A prescindere se è una finale a Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c’è sempre tanta, tanta passione dietro un giocatore, dietro un atleta e possiamo solo dire che siamo molto fortunati di essere italiani. Siamo in un ambiente estremamente competitivo - spiega ancora Sinner - e nel tennis in molti sanno giocare ad altissimo livello. Per questo, se vuoi restare ai vertici, devi continuare a migliorarti, lavorando su ogni aspetto del gioco". Poi la frase che esalta tutti: "Le rivalità? Sono fondamentali in questo percorso: in passato, quando affrontavo tennisti contro i quali non riuscivo mai a vincere, ho trovato proprio lì la motivazione per continuare a crescere. È questo che anima davvero il nostro sport e, credo, anche ciò che i tifosi amano di più".