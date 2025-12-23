Trevisan sincera su Sinner: "Ognuno vive trofei e sconfitte a modo suo, lui invece..."

Quella che si è appena conclusa è stata una grande stagione per Jannik Sinner , riuscendo a conquistare grandi trionfi nonostante le numerose difficoltà . Il numero due del mondo è riuscito ad aggiungere altri due Slam alla sua già ricca bacheca di trofei, con le vittorie agli Australian Open e a Wimbledon . Pesa ancora tantissimo, però, quel Roland Garros sfumato per un solo punto, con Sinner a match-point per chiudere prima di subire la rimonta dell'eterno rivale Carlos Alcaraz . Una sconfitta che potrebbe avere ripercussioni gravissime su qualunque atleta, ma non su Jannik Sinner come ha spiegato Martina Trevisan .

Trevisan elogia Sinner: "Un lavoro mentale enorme"

La tennista azzurra in un'intervista a Fanpage ha approfondito questo tema della forza mentale per rialzarsi dopo una sconfitta così pesante: "Noi tennisti conviviamo con tutto questo, chi più chi meno e in situazioni diverse. Jannik ovviamente è in una posizione amplificata. Però dipende molto dalla persona: ognuno vive emozioni, trofei e sconfitte nella propria dimensione. Amanda Anisimova, per esempio, ha dovuto fare un lavoro mentale enorme per ritornare. Jannik era avanti 40-0, aveva il servizio sul 5-3, poi sul servizio di Alcaraz 40-0, poi ancora 5-4 al servizio. In una partita così è un grande vantaggio. È il numero uno contro il numero due, quindi non giochi contro un fantasma, ma il vantaggio c’era. Credo abbia fatto un lavoro mentale enorme per arrivare pronto a Wimbledon e non farsi tornare i fantasmi di quella sconfitta".