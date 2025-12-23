Sinner torna in Italia: l'incontro con Baggio e il programma di Natale

Jannik Sinner e Roberto Baggio si sono incontrati a bordo di un aereo che li stava riportando in Italia. Il tennista azzurro ha infatti terminato la pre-season a Dubai ed è quasi pronto a inaugurare la nuova stagione, che per lui comincerà da Seul, in Corea del Sud, dove il 10 gennaio sfiderà in un match d'esibizione Carlos Alcaraz . L'azzurro ha lavorato per circa un mese nel caldo emiratino presso la Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah, ma prima di salire su un aereo e volare dall'altra parte del mondo si concederà qualche giorno a casa per trascorrere il Natale con la famiglia. Proprio sull'aereo con cui ha lasciato Dubai ha incrociato una leggenda dello sport italiano come Roberto Baggio. Lo stesso ex calciatore ha postato sui social una foto scattata a bordo dell'aeromobile. " Sempre bello vederti Fenomeno " recita la descrizione.

Sinner, il programma di Natale

Per Jannik l'esperienza in Medio Oriente non è stata esclusivamente a base di tennis. Ovviamente l'obiettivo era quello di lavorare per farsi trovare pronto in vista dei prossimi impegni, Australian Open su tutti, però l'azzurro si è concesso anche qualche momento di svago. Prima ha trascorso una serata al Billionaire, venendo immortalato al fianco di Flavio Briatore e Fernando Alonso, poi si è goduto una domenica ad Abu Dhabi per il Gran Premio di Formula 1 e infine è volato in Qatar per assistere alla finale della Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo e, nel frattempo, scattare una foto con Alessandro Del Piero e Alexandre Pato. Nei prossimi giorni, però, il suo unico impegno sarà quello di trascorrere il Natale in famiglia. Per l'azzurro sono dunque previsti circa tre giorni a casa, prima di recarsi - sabato 27 dicembre - a Monte-Carlo.