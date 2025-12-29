Woodbridge e la previsione su Sinner e Alcaraz: “Per Carlos uno shock…”

La rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero , arrivata dopo oltre sette anni di lavoro insieme , è stata la notizia più inaspettata della off-season. Non sorprende, dunque, che a distanza di settimane (e con la nuova stagione ormai alle porte) se ne continui a parlare. Lo ha fatto anche Todd Woodbridge , ex tennista australiano, in un'intervista rilasciata al canale YouTube dell' Australian Open . Proprio in vista del torneo di Melbourne si è sbilanciato in una previsione, indicando l'azzurro come vincitore: " Secondo me Sinner vincerà il terzo titolo consecutivo . Il motivo? Lo shock del divorzio tra Alcaraz e Ferrero. Credo che per Carlos sarà difficile vincere uno Slam nel 2026 . Sappiamo che è in grado di farlo, ma a questo punto della sua carriera trovo sconvolgente un cambiamento simile".

"Sinner avrà un vantaggio"

Woodbridge si è poi soffermato sulla separazione tra il numero uno al mondo e il suo allenatore: "A mio avviso avrebbero potuto continuare a costruire una carriera pazzesca. Si tratta di una delle migliori coppie mai viste. Per Carlos sarà complicato perché quando Ferrero non lo accompagnava negli scorsi anni non giocava così bene. Ricordo che faceva fatica, guardava gli spalti e non era sicuro di sé stesso. Ci vorranno dei mesi affinché trovi un equilibrio. Proprio per questo penso che Sinner abbia un vantaggio a inizio stagione". Secondo l'ex numero uno al mondo di doppio, infine, Alcaraz si affiderà a Samuel Lopez senza aggiungere un'altra figura: "Credo che il suo team rimarrà così. Anche perché Ferrero sarà quasi insostituibile, almeno in termini di conoscenza. Con lui Carlos aveva un ex numero uno che conosceva lo stress e la pressione, ma anche la tecnica".