Sinner-Alcaraz, si parte col botto: le folli cifre per acquistare i biglietti dell’esibizione a Seul
C'è un Paese nel mondo che sta vivendo il prossimo evento con il fiato sospeso. Il Capodanno? No. Si tratta della sfida esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in agenda il 10 gennaio in Corea del Sud, più precisamente l’Inspire Arena di Seul. Lì non si disputa un torneo ATP nel corso della stagione. Per questo motivo la partita sta generando grande interesse tra gli appassionati di tennis e si registra una vera e propria caccia al biglietto. I tagliandi ovviamente non hanno dei prezzi contenuti. Ma l'attesa è alle stelle per questo match che non mette nulla in palio, ma che serve per capire lo stato di forma dei tennisti più forti del pianeta prima degli Australian Open.
Sinner contro Alcaraz, i prezzi dei biglietti
Servono 3.500.000 won (più di 2.000 euro) per vivere la ‘on court experience’, ma anche per i posti con scarsa visibilità il prezzo non scende sotto i 100 euro. La sfida tra Sinner e Alcaraz è in programma a Seul alle ore 16 in punto (8 del mattino da noi). Al momento non è prevista una copertura televisiva in Italia.