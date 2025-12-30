Sinner-Alcaraz, si parte col botto: le folli cifre per acquistare i biglietti dell’esibizione a Seul

C'è un Paese nel mondo che sta vivendo il prossimo evento con il fiato sospeso. Il Capodanno? No. Si tratta della sfida esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in agenda il 10 gennaio in Corea del Sud, più precisamente l’Inspire Arena di Seul. Lì non si disputa un torneo ATP nel corso della stagione. Per questo motivo la partita sta generando grande interesse tra gli appassionati di tennis e si registra una vera e propria caccia al biglietto. I tagliandi ovviamente non hanno dei prezzi contenuti. Ma l'attesa è alle stelle per questo match che non mette nulla in palio, ma che serve per capire lo stato di forma dei tennisti più forti del pianeta prima degli Australian Open.