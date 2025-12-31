Kate Middleton e l'importanza data a Sinner: ecco dove è comparso Jannik

Tra i punti più alti di questo 2025 per Jannik Sinner , c'è sicuramente il trionfo a Wimbledon . L'azzurro ha vinto lo Slam inglese per la prima volta, riuscendo a reagire dopo la beffa al Roland Garros nel migliore dei modi, battendo il rivale di sempre Alcaraz . Un momento speciale per Jannik, che è stato celebrato in un post particolare .

Sinner nel recap annuale di Kate Middleton: ecco perché

Come ogni anno, Kate Middleton, principessa del Galles, ha pubblicato un "recap del 2025" su Instagram, raccogliendo le foto migliori di ogni mese. Tra importanti incontri politici e cerimonie, spunta proprio la foto con Jannik Sinner. Kate Middleton era infatti presente al 'Central Court' dell'All England Club di Londra il 13 luglio, scendendo in campo dopo la fine per consegnare il trofeo all'azzurro. "Luglio: la principessa del Galles premia Jannik Sinner con il trofeo maschile singolare di Wimbledon", la didascalia della foto che vede Kate e Jannik insieme.