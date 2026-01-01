Sinner, Capodanno come da tradizione con gli amici Ciccone e Giovinazzi: cosa hanno fatto
Jannik Sinner sceglie la tradizione e anche per salutare il 2026 decide di passare l'ultimo dell'anno insieme agli amici con i quali aveva condiviso l'ultimo 31 dicembre. Come il suo grande rivale e amico Carlos Alcaraz, nessuno show sui social, ma è uno dei suoi sodali e commensali, Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari, a svelare come ha passato la notte di San Silvestro l'altoatesino.
Parola d'ordine "Tradizione" per il buon anno
Una rito che si ripete, dunque. Come l'anno scorso Jannik Sinner ha festeggiato a Montecarlo l'ultimo giorno del 2025, in compagnia di Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone, anche loro residenti nel Principato. È stato proprio il pilota della Ferrari, vincitore della 24 ore di Le Mans, a postare una foto sul suo profilo ig con il messaggio: "Tradizione. Buon anno a tutti". Insieme a Sinner, Giovinazzi e il ciclista Ciccone, erano presenti anche altri due piloti di Maranello: Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco.
La ripresa di Sinner: in Corea contro Alcaraz
Prima di tornare a Montecarlo per riprendere ufficialmente la preparazione in vista del 2026, e dopo il periodo trascorso a Dubai e in famiglia in Alto Adige, Sinner si concentrerà non tanto sull'esordio stagionale il 10 gennaio nell'esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud, quanto sul debutto ufficiale agli Australian Open, dove difenderà il doppio titolo conquistato nel 2024 e nel 2025.
Jannik Sinner sceglie la tradizione e anche per salutare il 2026 decide di passare l'ultimo dell'anno insieme agli amici con i quali aveva condiviso l'ultimo 31 dicembre. Come il suo grande rivale e amico Carlos Alcaraz, nessuno show sui social, ma è uno dei suoi sodali e commensali, Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari, a svelare come ha passato la notte di San Silvestro l'altoatesino.
Parola d'ordine "Tradizione" per il buon anno
Una rito che si ripete, dunque. Come l'anno scorso Jannik Sinner ha festeggiato a Montecarlo l'ultimo giorno del 2025, in compagnia di Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone, anche loro residenti nel Principato. È stato proprio il pilota della Ferrari, vincitore della 24 ore di Le Mans, a postare una foto sul suo profilo ig con il messaggio: "Tradizione. Buon anno a tutti". Insieme a Sinner, Giovinazzi e il ciclista Ciccone, erano presenti anche altri due piloti di Maranello: Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco.