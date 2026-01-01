Sinner, Capodanno come da tradizione con gli amici Ciccone e Giovinazzi: cosa hanno fatto

Jannik Sinner sceglie la tradizione e anche per salutare il 2026 decide di passare l'ultimo dell'anno insieme agli amici con i quali aveva condiviso l'ultimo 31 dicembre. Come il suo grande rivale e amico Carlos Alcaraz, nessuno show sui social, ma è uno dei suoi sodali e commensali, Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari, a svelare come ha passato la notte di San Silvestro l'altoatesino.