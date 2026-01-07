Sinner atterrato in Corea: che accoglienza in aeroporto!

Manca sempre meno alla prima sfida del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , che sabato 10 gennaio alle 8 del mattino si affronteranno all'Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud. Proprio nella mattinata italiana di mercoledì l'azzurro è atterrato in Asia e ha ricevuto un'accoglienza da star . Dopo aver passato il Natale in famiglia, Sinner era tornato a Monte Carlo - dove aveva trascorso anche il Capodanno con gli amici - per proseguire gli allenamenti e prepararsi in vista dell'Australian Open. Ha quindi preso il primo aereo del suo 2026 ed è volato in un altro continente per disputare l'incontro che inaugurerà la stagione. A breve sarà raggiunto da Carlos Alcaraz , il quale aveva posticipato proprio a mercoledì la partenza per un motivo ben preciso .

Sinner, accoglienza da star

Che i tifosi asiatici fossero particolarmente generosi nei confronti dei tennisti lo si era già visto in occasione dei tornei di Pechino, Tokyo e Shanghai. A quanto pare il pubblico della Corea del Sud non è da meno poiché ad attendere Sinner in aeroporto c'erano numerosi appassionati che gli hanno chiesto autografi (Jannik ha ovviamente acconsentito). L'azzurro ha inoltre ricevuto un mazzo di fiori bianchi ed è stato omaggiato dai presenti con un applauso. Indubbiamente l'aspetto economico è ciò che ha reso possibile quest'esibizione, tuttavia è probabile che a due giocatori come Sinner e Alcaraz faccia piacere giocare proprio a Seul, città che non ospita alcun torneo maschile e che in questo modo avranno l'opportunità di vivere, seppur per pochi giorni.