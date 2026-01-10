Un'esibizione milionaria. La sfida tra Sinner e Alcaraz a Seul è il modo migliore per iniziare la stagione dei primi due tennisti al mondo, anche perché si portano a casa un bottino niente male per una sola partita: anche se non sono mai trapelate cifre ufficiali, entrambi dovrebbero ricevere un assegno di 1,7 milioni di sterline che equivalgono più o meno a 2 milioni di euro. Considerando che il campione degli Australian Open incasserà circa 2,38 milioni di euro e il secondo classificato 1,24 milioni (montepremi da record per l'edizione 2026) si capisce l’importanza del montepremi per la trasferta in Corea del Sud.

I costi dei biglietti altissimi per Sinner-Alcaraz

Non è una novità ormai nel mondo del tennis. L’esibizione inchiamatamette in palio quasi sei milioni, anche se lì le partite da giocare sono due o tre. Ci sono state anche tante polemiche per il fatto che molti tennisti si sono lamentati del calendario fittissimo senza rinunciare però a partecipare alle ricchissime esibizioni. C'è una bella differenza però tra il preparare e giocare un match che non mette punti o trofei in palio e un torneo vero e proprio. Comunque, c’era grande attesa per vedere il debutto nel 2026 dei due grandi rivali, che nella conferenza stampa di presentazione hanno anche aperto alla possibilità di giocare insieme in doppio una volta. Anche i prezzi dei biglietti, considerando che si tratta di un’esibizione hanno toccato vette altissime: si partiva dalleper un posto con visibilità ridotta fino agli oltreper i posti migliori, chiamati On-Court Experience. Prezzi che superano anche le finali Slam più importanti. Nonostante questo gli spalti dell’Inspire Arena di Incheon erano stracolmi e il pubblico ha risposto con grandissimo entusiasmo. Per la cronaca, Alcaraz ha vinto in due set 7-5, 7-6, ma per esprimere un giudizio vero e proprio su loro due bisognerà aspettare le partite vere: e il 2026 in questo senso promette bene.