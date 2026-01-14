"Sinner è il numero uno": la gaffe dello speaker, l'imbarazzo di Jannik e le risate di Alcaraz in Australia

È stato forse il momento migliore del bizzaro torneo d'esibizione chiamato Million Dollar 1 Point Slam. Entra in scena Sinner sul campo Rod Laver Arena, e lo speaker lo annuncia come il numero uno al mondo. La reazione di Jannik è a metà tra il divertito e l'imbarazzato, anche perché a pochi metri da lui c'è Carlos Alcaraz che assiste alla scena. Il tennista italiano fa capire con un gesto della mano che non è proprio così, e il caso diplomatico si chiude tra sorrisi e battutine. Si sente una voce femminile che dice "Not yet", non ancora. Lo spagnolo reagisce con classe, con una grande risata.

Chi è Jordan Smith: il dilettante che ha battuto Sinner

Per la cronaca Sinner, nel torneo in cui per vincere un match bastava fare un solo punto, ha battuto Carreno Busta con un punto vero, giocato ad alta intensità. Poi però si è fatto eliminare dal dilettante Jordan Smith, sbagliando il servizio: a disposizione ce n'era solo uno, e Jannik ha spedito la palla sulla rete. E proprio Jordan Smith alla fine è riuscito a vincere il torneo, portandosi a casa un milione di dollari australiani, che equivalgono a circa 570 mila euro: gioca a tennis da quando aveva tre anni, allenato dal padre, e da piccolo ha avuto modo di affrontare anche Cameron Norrie e Alexander Zverev. La sua carriera però non è decollata e non aveva mai giocato una partita tra i pro. Lui sicuramente non dimenticherà mai questa serata, per gli altri non è certamante una pagina memorabile per la storia del tennis. Nei giorni scorsi aveva partecipato alle qualificazioni anche Simone Vagnozzi, eliminato al secondo turno: Jannik lo aveva preso in giro sui social. Tra gli altri momenti esilaranti del torneo, le esultanze sfrenate di Kyrgios, nemmeno fosse Wimbledon, e Cobolli che non riesce a fare Sasso, carta, forbici con Iga Swiatek.

Sinner-Alcaraz e la corsa al numero uno

Adesso però Sinner e Alcaraz inizieranno a fare sul serio, e sicuramente ripartirà anche la corsa al numero uno con tanto di tabelle. A Melbourne Alcaraz ha l'occasione di allungare visto che l'anno scorso è uscito ai quarti, mentre Sinner deve difendere i duemila punti da vincitore. Poi però Jannik avrà la possibilità di tentare il sorpasso, sfruttando il periodo da febbraio a maggio: l'anno scorso non ha partecipato a nessun torneo in quel periodo per la sospensione dovuta al caso Clostebol. Alcaraz, invece, vedrà uscire dal ranking 2.340 punti, così ottenuti: 1.000 per la vittoria a Monte-Carlo, 500 per la vittoria a Rotterdam, 400 a Indian Wells, 330 a Barcellona, 100 a Doha, 10 a Miami. La sfida sta per ripartire.