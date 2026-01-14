Sinner sorprende tutti: "Voglio fare una cosa anche a costo di perdere qualche partita"
Alla vigilia del sorteggio dell'Australian Open, Jannik Sinner ha rilasciato un'intervista a "Nine", parlando dell'imminente torneo di Melbourne ma anche dei suoi obiettivi per la stagione. "Nel 2026 voglio essere più imprevedibile. Anche se questo dovesse comportare perdere alcune partite" ha dichiarato all'emittente australiana. Sinner, reduce dall'impegno nel Million Dollar 1 Point Slam dove è stato sconfitto dal dilettante Jordan Smith, ha poi fatto chiarezza sulla sua pre-season, dove ha fatto tutto il necessario per arrivare pronto al primo Slam dell'anno: "Prima di arrivare qui a Melbourne mi sono allenato davvero bene. Ho svolto un'eccellente preparazione e mi sento pronto dal punto di vista fisico. Ovviamente è normale che ci siano dei dubbi a inizio stagione, tuttavia arrivo con molta fiducia in virtù dei risultati ottenuti nelle ultime edizioni e non vedo l'ora di scendere in campo".
Sinner: "Obiettivo numero 1". E su Alcaraz...
Non poteva poi mancare un commento sul suo rivale, Carlos Alcaraz, altro favorito per la conquista del titolo a Melbourne. Pure lo spagnolo è uscito di scena nella sua seconda partita - contro Maria Sakkari - nell'evento sulla Rod Laver Arena e ora può concentrarsi sul tanto ambito Career Grand Slam: per completarlo gli manca solo l'Australian Open. "La rivalità con Carlos mi motiva parecchio, è ovvio che ci penso. Essendo numeri 1 e 2, il solo modo per sfidarci è in finale. Prima di arrivarci è però tanta la strada da percorrere". Infine, sul ranking ATP: "Uno dei miei obiettivi principali per il 2026 è indubbiamente tornare al numero 1. Non sarà facile, tuttavia sono contento di provarci dando il 100%". Per tentare il sorpasso dovrà però attendere perché, in virtù della vittoria dello scorso anno, Jannik non potrà scavalcare lo spagnolo già a Melbourne.