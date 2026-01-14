Sinner sorprende tutti: "Voglio fare una cosa anche a costo di perdere qualche partita"

Alla vigilia del sorteggio dell'Australian Open, Jannik Sinner ha rilasciato un'intervista a "Nine", parlando dell'imminente torneo di Melbourne ma anche dei suoi obiettivi per la stagione. "Nel 2026 voglio essere più imprevedibile. Anche se questo dovesse comportare perdere alcune partite" ha dichiarato all'emittente australiana. Sinner, reduce dall'impegno nel Million Dollar 1 Point Slam dove è stato sconfitto dal dilettante Jordan Smith, ha poi fatto chiarezza sulla sua pre-season, dove ha fatto tutto il necessario per arrivare pronto al primo Slam dell'anno: "Prima di arrivare qui a Melbourne mi sono allenato davvero bene. Ho svolto un'eccellente preparazione e mi sento pronto dal punto di vista fisico. Ovviamente è normale che ci siano dei dubbi a inizio stagione, tuttavia arrivo con molta fiducia in virtù dei risultati ottenuti nelle ultime edizioni e non vedo l'ora di scendere in campo".