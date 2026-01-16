Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La risposta di Sinner durante l'esibizione: "Se mi manca Alcaraz? No, a volte è meglio senza..."

Aspettando gli Australian Open, divertente intervista per l'azzurro nel corso della sfida poi vinta a Melbourne contro Auger-Aliassime: tutti i dettagli
2 min
TagssinnerAlcarazAustralian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Vittoria convincente e sorrisi per Jannik Sinner a Melbourne dove l'azzurro, in attesa di difendere gli ultimi due titoli vinti agli Australian Open, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime (6-4, 4-6, 10-4) in un match di esibizione andato in scena alla 'Rod Laver Arena'.

Sinner scherza su Alcaraz durante l'esibizione a Melbourne

Proprio durante il match contro Auger-Aliassime, in occasione di un cambio di campo, Sinner è stato intervistato e ha risposto così a una domanda su Alcaraz: "Se mi manca? No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos", ha detto scherzando. L'azzurro numero 2 del mondo ha poi voluto dedicare un pensiero al pubblico della 'Rod Laver Arena': "Mi diverto qui ed è bello giocare davanti a così tanta gente. Grazie a tutti per essere venuti, ci fate sentire molto apprezzati".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner batte Auger-AliassimeSinner e il retroscena su Cahill

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS