La risposta di Sinner durante l'esibizione: "Se mi manca Alcaraz? No, a volte è meglio senza..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Vittoria convincente e sorrisi per Jannik Sinner a Melbourne dove l'azzurro, in attesa di difendere gli ultimi due titoli vinti agli Australian Open, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime (6-4, 4-6, 10-4) in un match di esibizione andato in scena alla 'Rod Laver Arena' .

Sinner scherza su Alcaraz durante l'esibizione a Melbourne

Proprio durante il match contro Auger-Aliassime, in occasione di un cambio di campo, Sinner è stato intervistato e ha risposto così a una domanda su Alcaraz: "Se mi manca? No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos", ha detto scherzando. L'azzurro numero 2 del mondo ha poi voluto dedicare un pensiero al pubblico della 'Rod Laver Arena': "Mi diverto qui ed è bello giocare davanti a così tanta gente. Grazie a tutti per essere venuti, ci fate sentire molto apprezzati".