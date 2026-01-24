Le emozionanti parole di Cahill e Vagnozzi a Sinner nel momento più critico: “Anche se cammini…”
Se Jannik Sinner è riuscito a sconfiggere in quattro set Eliot Spizzirri e a qualificarsi per gli ottavi di finale dell'Australian Open, il merito è anche del suo team. Nel momento di massima difficoltà, l'azzurro si è infatti avvicinato al suo angolo, rivolgendosi a Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Eloquente il linguaggio del corpo dell'azzurro, in svantaggio per 2-1 nel terzo parziale (un set pari) e in preda ai crampi al punto da non riuscire quasi a muoversi e neanche a servire. In quella fase del match la temperatura stava raggiungendo i 40 gradi e il caldo si faceva sentire come non mai. Seppur sconsolato, Sinner non si è lasciato abbattere ed è riuscito a reagire anche grazie al prezioso sostegno dal suo box, che ha saputo dirgli le frasi giuste al momento giusto.
Le commoventi parole di Cahill e Vagnozzi
Nel momento in cui Sinner si è diretto verso i membri della sua squadra per ricevere conforto, Simone e Darren hanno saputo dargli i giusti consigli. Vagnozzi gli ha suggerito di controllare il respiro e di cercare di rilassarsi. Comprensibile dato che Jannik sembrava essere quasi in panico, poiché consapevole di non essere in controllo della situazione e memore di quanto già accaduto in passato, come ad esempio a Shanghai contro Griekspoor. Cahill invece lo ha incitato a resistere, spronandolo a stringere i denti per sopportare il dolore. "Dobbiamo arrivare alla fine del terzo set, amico. Anche se sei costretto a camminare, non preoccuparti. Ci prenderemo noi la colpa". Questa la sua frase, che ha fatto il giro del web e, col senno di poi, ha tranquillizzato forse in maniera decisiva l'ex numero uno al mondo.