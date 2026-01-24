Le emozionanti parole di Cahill e Vagnozzi a Sinner nel momento più critico: “Anche se cammini…”

Se Jannik Sinner è riuscito a sconfiggere in quattro set Eliot Spizzirri e a qualificarsi per gli ottavi di finale dell'Australian Open, il merito è anche del suo team. Nel momento di massima difficoltà, l'azzurro si è infatti avvicinato al suo angolo, rivolgendosi a Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Eloquente il linguaggio del corpo dell'azzurro, in svantaggio per 2-1 nel terzo parziale (un set pari) e in preda ai crampi al punto da non riuscire quasi a muoversi e neanche a servire. In quella fase del match la temperatura stava raggiungendo i 40 gradi e il caldo si faceva sentire come non mai. Seppur sconsolato, Sinner non si è lasciato abbattere ed è riuscito a reagire anche grazie al prezioso sostegno dal suo box, che ha saputo dirgli le frasi giuste al momento giusto.