Allarme Sinner: "Forse ho questo problema... Posso fare solo una cosa"

"Ogni giocatore ha i suoi piccoli problemi. Forse, giocare con il caldo è il mio". Al termine della sfida con lo statunitense Spizzirri, che si è chiusa al quarto set, Jannik Sinner ha parlato della sua condizione fisica e dei problemi relativi al caldo, evidenziandolo come un suo possibile tallone d'Achille. Il tennista azzurro, prima della sospensione per il caldo eccessivo, era in difficoltà: era stato colpito dai crampi ed era sotto di un break nel terzo set.

Sinner e il caldo: "Devo migliorare"

"Fisicamente mi sento bene, anche mentalmente", ha ribadito Sinner, "in alcuni momenti l'unica cosa che a volte puoi fare è combattere". Riferendosi poi alla sua tenuta con il caldo, il tennista azzurro ha ribadito che "di sicuro è un aspetto in cui mi piacerebbe migliorare. C'è un motivo per cui vado in palestra tutti i giorni. Cerco di migliorare, ma allo stesso tempo, ogni giocatore ha i suoi piccoli problemi. Forse questo è il mio. Di sicuro c'è margine di miglioramento e sono abbastanza sicuro che faremo tutto il possibile per migliorare in modo positivo, poi vedremo come andrà.”